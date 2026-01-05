Phá đường dây đánh bạc online trăm tỷ do thanh niên 22 tuổi cầm đầu

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng, tạm giữ hình sự đối với 6 người gồm: Nguyễn Văn Thọ, (SN 2004), Võ Văn Đạt (SN 2000), Trần Văn Bảo (SN 2005), Trần Văn Nhân (SN 1997) cùng trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kim Hòa (SN 1991, trú tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) và Phan Thị Hiền (SN 1983, trú tại phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Nhóm 6 người trong chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Thọ (áo trắng thứ 4 từ trái qua) cầm đầu. (Ảnh: Thùy Trang)

Bước đầu đấu tranh, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng những người nêu trên tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online như HitClub, Sun Win, Go88 với tổng số tiền giao dịch là khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm của Thọ còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game để thu lợi bất chính.

Theo cơ quan công an, nhóm 6 người này có sự liên kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đồng thời sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập các hội, nhóm kín để tổ chức hoạt động phạm tội.

Lực lượng công an kiểm tra dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức game online. (Ảnh: Thùy Trang)

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, tại cơ quan công an, nhóm 6 người thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với nhóm 6 người nêu trên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, điều tra, xác minh làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cách đây hơn nửa tháng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cũng phối hợp với Công an xã Đan Điền bắt quả tang nhóm 18 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Cụ thể, khoảng 16h20 ngày 15/12, lực lượng công an thực hiện kiểm tra đột xuất quán cà phê “K+68 tại thôn Đức Trọng (xã Đan Điền) do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1992, trú thôn Nam Dương, xã Đan Diền, TP Huế) làm chủ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang nhóm 18 người đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.