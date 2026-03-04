Làng người khổng lồ ở Ninh Bình

(VTC News) -

Tổ dân phố Đình Tràng (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) được gọi là “làng chân dài” vì người dân rất cao. Ngay từ “thời các cụ”, khi 1,7m đã được coi là “như cây sào”, nơi đây đã không hiếm người cao 1,8m.

Dòng họ cao nhất vùng và bí mật gene làng

Ông Lâm Văn Khảo, cựu Bí thư chi bộ Đình Tràng thông tin, chiều cao nổi bật của người Đình Tràng bắt nguồn từ hai dòng họ Lâm, Ngô.

“Tổ tiên chúng tôi, từ cụ tổ Lâm Văn Kinh đã cao tới 1m76. Các đời sau như ông Lâm Văn Bảo, Lâm Văn Ngọc đều trên 1m82. Gia đình VĐV - HLV bóng chuyền nổi tiếng Ngô Văn Kiều có 4 anh em, người “lùn” nhất là 1m85, cao nhất 1m96. Mẹ anh, bà Phạm Thị Cà, cao tới 1m80, từng được xem là “cao nhất tỉnh” suốt nhiều năm liền. Cụ Lâm Thị Nuổi, mẹ của bà Phạm Thị Cà, cũng cao 1m82”.

Theo ông Khảo, “gene cao” của họ Lâm được truyền sang họ Ngô qua quan hệ hôn nhân. Có lẽ theo cách đó mà về sau các họ khác cũng nhiều người cao, nhưng hai họ Lâm, Ngô là “chân dài” đồng đều nhất.

“Gia đình tôi cũng thuộc dạng cao. Ông nội tôi và bố tôi đều cao 1m76. Còn chú tôi cao 1m82. Đến đời con cháu vẫn giữ phong độ. Con chú tôi cao 1m86. Con gái tôi 1m76, con trai 1m86”, ông Lâm Văn Khảo tự hào nói.

Ông Lâm Văn Khảo, cựu Bí thư chi bộ Đình Tràng. (Ảnh: Nhật Thùy)

Theo ông, chiều cao vượt trội ấy là sự kết hợp của di truyền và môi trường sống. Người Đình Tràng sống cạnh sông Châu Giang, quanh năm ăn tôm, cua, cá, ốc, hến..., nhiều canxi. Môi trường sạch, không khí mát lành, người dân sống giản dị - có lẽ vì vậy mà thể chất phát triển thuận lợi.

Ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Đình Tràng, cho biết: Theo số liệu điều tra năm 2017, khi Đình Tràng có 272 hộ dân, hơn 1.300 nhân khẩu, chiều cao trung bình của nam giới đã khoảng 1m74, nữ giới 1m65, vượt xa chiều cao trung bình của người Việt, tiệm cận tầm vóc tiêu chuẩn người châu Âu. Hiện nay, Đình Tràng phát triển về mọi mặt. Kinh tế khấm khá hơn, và thể lực của thế hệ sau tốt hơn thế hệ trước.

Cả nhà cửa, đồ đạc ở Đình Tràng phản ánh nét đặc biệt về hình thể của người dân. Những ngôi nhà ở Đình Tràng thường có cửa rất cao, chiều dài của giường cũng tăng so với kích cỡ tiêu chuẩn. “Những gia đình cao thường phải đặt riêng đồ đạc. Có nhà giường dài hơn 2m2, cửa cao ngất ngưởng”, ông Trương Mạnh Hùng nói.

Anh Ngô Văn Ca, con trai bà Phạm Thị Cà, chia sẻ: “Hồi đi bộ đội, tôi cao lên 1m9. Giày tiêu chuẩn không đôi nào vừa, phải đục gót cho rộng. Quần áo thì toàn phải đặt may riêng”.

Anh Ngô Văn Ca chụp cùng ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Đình Tràng. (Ảnh: Nhật Thùy)

Đã cao càng cao thêm nhờ thể thao

Ngày nay, chiều cao của người Đình Tràng không chỉ là thừa hưởng nguồn gene cha ông, mà còn được phát triển thêm nhờ thể thao. Chiều cao là lợi thế giúp họ tham gia các môn thể thao, đặc biệt là bóng chuyền, và ngược lại, các môn thể thao giúp chiều cao của thế hệ trẻ tiếp tục tăng.

Phong trào chơi bóng chuyền rất mạnh ở Đình Tràng. “Từ năm 2000 - 2002, phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ hơn. Dân làng thích thể thao lắm, từ bóng chuyền đến bóng đá, cầu lông, ai cũng hăng hái tập luyện. Đội bóng chuyền Đình Tràng thường giành thứ hạng nhất nhì tại các cuộc thi đấu, một phần nhờ chiều cao đồng đều và tinh thần tập luyện chăm chỉ”, ông Trương Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Đình Tràng nói.

Người dân Đình Tràng tự hào khi nhắc đến Ngô Văn Kiều - “gã khổng lồ”, “oanh tạc cơ” của bóng chuyền Việt Nam, có sức bật tại chỗ 3,58m, tầm đánh bóng tới 3,4m. “Anh trai tôi là Ngô Văn Công theo nghiệp bóng chuyền. Tôi cũng muốn đi nhưng bị loại khi sơ tuyển vì chưa đủ chiều cao, đành đi làm ba năm. Đến năm 18 tuổi tôi quay lại thử sức và được nhận vào CLB Khánh Hòa”, Kiều kể.

Ngô Văn Kiều được mệnh danh là “gã khổng lồ”, “oanh tạc cơ” của bóng chuyền Việt Nam.

Ngô Văn Kiều hiện là huấn luyện viên trưởng CLB Sanest Khánh Hòa

Ngô Văn Kiều gắn bó với bóng chuyền chuyên nghiệp, nhiều năm tham dự SEA Games và ASIAD, giành nhiều huy chương, danh hiệu cao quý. Nay, anh là huấn luyện viên trưởng CLB Sanest Khánh Hòa, tiếp tục “truyền lửa” cho lớp trẻ.

“Theo thể thao chuyên nghiệp phải đánh đổi và hy sinh nhiều lắm. Không có kỷ luật, không có nỗ lực thì không thể có thành công. Tôi luôn tự hào vì sinh ra ở Đình Tràng, nơi rèn cho mình cả thể lực lẫn ý chí”, anh tâm sự.