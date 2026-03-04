Đóng

Đại tướng Phan Văn Giang nói tiếng dân tộc Tày động viên tân binh

Tại Lễ giao nhận quân năm 2026 tại tỉnh Cao Bằng, Đại tướng Phan Văn Giang nói tiếng dân tộc Tày động viên tân binh nhập ngũ.

