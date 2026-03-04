Đóng

Đại tá Nguyễn Minh Tâm: Phía sau kịch bản Mỹ tấn công Iran là gì?

(VTC News) -

Mỹ và đồng minh dội hỏa lực vào Iran sau nhiều tuần liên tục đưa ra cảnh báo, phía sau kịch bản tấn công này là gì?

Thu Hà
