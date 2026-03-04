VinEnergo công bố chiến lược triển khai danh mục 10GW ngăn lượng tái tạo quốc tế

(VTC News) -

Ngày 4/3, VinEnergo công bố kế hoạch phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, trước mắt tập trung tại châu Á và châu Âu với danh mục dự án năng lượng tái tạo có tổng quy mô 10 GW đã chính thức đạt thỏa thuận triển khai. Ngoài phần công suất đã được phê duyệt tại Việt Nam, trong 3 năm tới, VinEnergo sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động và nâng tổng công suất triển khai lên 100 GW, trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới, tham gia sâu vào tiến trình chuyển dịch năng lượng quốc tế.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo (trái) và ông Karsten Nielsen, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GreenGo Energy (phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa hai bên.

Theo kế hoạch tổng thể, VinEnergo đặt mục tiêu phát triển 100 GW năng lượng tái tạo trong 3 năm tới, bao gồm 50 GW tại các thị trường quốc tế cốt lõi như Bắc Mỹ, Bắc Âu, Địa Trung Hải và Đông Nam Á. Đây là những khu vực có nhu cầu điện tăng nhanh, chính sách thúc đẩy năng lượng tái tạo mạnh mẽ cùng dư địa phát triển lớn cho các nhà đầu tư quốc tế.

Song song đó, VinEnergo cũng sẽ nghiên cứu mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác như Trung Á và châu Phi, nơi nhu cầu về điện và yêu cầu giảm phát thải ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Thông qua hợp tác với Chính phủ và các bên liên quan, VinEnergo sẽ phát triển nguồn năng lượng bền vững, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận điện sạch, đóng góp cho mục tiêu Net Zero và tham gia trực tiếp vào quá trình định hình chính sách năng lượng xanh.

Nhằm thiết lập nền tảng vững chắc để triển khai các dự án năng lượng tái tạo bài bản trong dài hạn, VinEnergo đã ký kết hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế để tiếp cận nguồn tín dụng xanh. Ngoài ra, VinEnergo cũng đã đạt thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài uy tín để phát triển danh mục dự án có tổng quy mô 10 GW, trong đó VinEnergo làm chủ toàn bộ quá trình, từ thiết kế, quản lý tiến độ, cấu trúc thương mại đến vận hành dài hạn.

Cụ thể, tại Bắc Âu, VinEnergo hợp tác với GreenGo Energy để phát triển danh mục dự án năng lượng tái tạo có quy mô 2 GW ở Đan Mạch và Thụy Điển. Kế hoạch trong dài hạn là mở rộng quy mô tại Bắc Âu nói riêng và châu Âu nói chung lên mức 6,2 GW.

Ông Andre Pablo G. Fausto, Chủ tịch NKS Renewables (trái) và ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo (phải) tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa hai bên.

Tại Philippines, VinEnergo sẽ lần lượt phát triển các dự án có tổng công suất 1,3 GW với NKS Renewables Inc (NKSRI); 1,2 GW với URG Asia Corporation; và 1,3 GW với 11.11 Growth Properties, tập trung vào các dự án điện mặt trời quy mô lớn tại những khu vực thuận lợi như Luzon, Visayas và Mindanao.

Trong các dự án hợp tác này, VinEnergo là nhà đầu tư nắm giữ trên 80% tỷ lệ sở hữu và là đơn vị triển khai chính, phụ trách vốn, xây dựng và vận hành dài hạn. Một số dự án đã được khởi động từ đầu năm 2026, dự kiến vận hành sớm trong giai đoạn 2027-2028.

Với năng lực sản xuất và tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), VinEnergo có thể chuẩn hóa thiết kế, chủ động nguồn cung thiết bị và đồng bộ giải pháp kỹ thuật cho toàn bộ danh mục dự án. Nhờ đó, các dự án được đảm bảo sự ổn định cao trong vận hành, giảm rủi ro tiến độ và tối ưu hiệu quả kinh tế, đặc biệt tại các thị trường có tỷ trọng năng lượng tái tạo cao và yêu cầu điều độ ngày càng khắt khe.

Theo kế hoạch, ngay trong quý I/2026, VinEnergo sẽ nâng tổng quy mô danh mục dự án năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế lên 20 GW, sau khi ký kết triển khai bổ sung tối thiểu 8 GW tại khu vực Đông Nam Á và châu Phi.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, cho biết: “Bước sang năm 2026, VinEnergo tiến vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo có quy mô và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Việc đồng thời triển khai danh mục lớn tại nhiều thị trường khẳng định năng lực quản trị và tổ chức thực hiện các dự án phức tạp. VinEnergo tin tưởng sẽ góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đồng thời nâng cao tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ năng lượng xanh thế giới”.

Trong năm 2025, VinEnergo khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng với tổng vốn đầu tư khoảng 178.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 4.800 MW, thuộc nhóm dự án điện khí LNG quy mô hàng đầu Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, VinEnergo đã được giao làm nhà đầu tư hai dự án điện gió ngoài khơi tại Hà Tĩnh với tổng công suất khoảng 900 MW và tổng mức đầu tư hơn 39.000 tỷ đồng.

Gần đây nhất, VinEnergo cũng tham gia đầu tư dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 tại Gia Lai, công suất 750 MW, là một trong những dự án năng lượng tái tạo có quy mô lớn nhất tỉnh. Đồng thời, VinEnergo cũng đã được phê duyệt là nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án điện gió Vĩnh Thuận với công suất 143 MW.

Các thỏa thuận hợp tác trong và ngoài nước phản ánh niềm tin của đối tác vào năng lực tài chính, quản trị và triển khai của VinEnergo, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị năng lượng tái tạo quốc tế.

Với định hướng phát triển dài hạn và là một phần của hệ sinh thái Vingroup, VinEnergo theo đuổi sứ mệnh cung cấp nguồn năng lượng sạch, ổn định và hiệu quả, gắn với kỷ luật đầu tư, tiêu chuẩn quản trị quốc tế và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng, đồng thời chủ động đón đầu những xu hướng mới nhất như ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong vận hành và phát triển các giải pháp điện thông minh.