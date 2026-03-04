Chủ tịch Quốc hội, Bí thư TP.HCM động viên hơn 7.000 tân binh nhập ngũ

Với các tân binh, đó không chỉ là thời khắc chia tay gia đình, bạn bè mà còn là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành, khi chính thức khoác lên mình màu áo lính, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.