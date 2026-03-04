Chủ tịch Quốc hội, Bí thư TP.HCM động viên hơn 7.000 tân binh nhập ngũ

Sáng 4/3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026 tại các điểm giao quân trên địa bàn thành phố.
Tại điểm giao nhận quân tổ chức ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia TP.HCM), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến dự, động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thắp đuốc truyền thống trong ngày Hội giao quân.
Trong không khí rộn ràng lễ giao quân năm 2026, các tân binh tại TP.HCM phấn khởi lên đường nhập ngũ với hành trang là ba lô, áo lính.
Những người thân bịn rịn chia tay các tân binh trước khi ô tô lăn bánh đưa họ về đơn vị.Ngày nhập ngũ luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời mỗi thanh niên.
Với các tân binh, đó không chỉ là thời khắc chia tay gia đình, bạn bè mà còn là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành, khi chính thức khoác lên mình màu áo lính, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Năm 2026, TP.HCM tiếp tục tuyển chọn những thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ học vấn, phẩm chất chính trị và đạo đức để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, thành phố đặt mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng giao nhận quân, bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.
Theo chỉ tiêu Chính phủ giao, năm 2026 TP.HCM tuyển chọn 9.105 công dân, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự 7.300 công dân và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 1.805 công dân (gồm 1.800 nam, 5 nữ). Thành phố giao quân cho 36 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.
Tổng số quyết định gọi nhập ngũ đã trao là 7.665 trường hợp, trong đó lệnh gọi chính thức 7.300 công dân; số dự phòng 365 trường hợp, chiếm 5% so với chỉ tiêu, bảo đảm đúng quy định.
Tỷ lệ đảng viên nhận lệnh đạt 1,62% so với chỉ tiêu, trong đó đảng viên chính thức đạt 1,22%. Công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 28,47%. Số công dân có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 58,36% so với chỉ tiêu.
Năm nay, TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân tại 6 địa điểm thuộc các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; trong đó, lễ giao nhận quân điểm cấp thành phố diễn ra tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM.