Bằng Kiều tạm dừng hoạt động sau đêm diễn gây xôn xao

(VTC News) -

Theo đại diện của nam ca sĩ, trước đêm diễn tại chương trình Tam Chúc Concert 2026 hôm 28/2, Bằng Kiều vừa hoàn thành một show ngoài trời tại Đà Lạt trong điều kiện thời tiết lạnh. Việc làm việc liên tục, di chuyển giữa các địa phương với sự chênh lệch nhiệt độ lớn khiến Bằng Kiều bị viêm họng cấp, gần như mất tiếng và phải xông họng, điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Bằng Kiều gặp vấn đề sức khoẻ, tạm dừng hoạt động để phục hồi.

Dù tình trạng sức khỏe không đảm bảo, anh vẫn quyết định lên sân khấu vì đã nhận lời từ trước và không muốn khán giả phải ra về trong hụt hẫng. "Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng phần thể hiện tối hôm đó chưa được trọn vẹn như kỳ vọng. Với nghệ sĩ luôn coi trọng chất lượng chuyên môn, điều đó thật sự khiến anh trăn trở", người đại diện nói.

Hiện nam ca sĩ tạm dừng một số hoạt động để tập trung phục hồi hoàn toàn. Anh gửi lời cảm ơn khán giả đã lắng nghe, thấu hiểu và cả những góp ý thẳng thắn, xem đó là động lực để tiếp tục giữ gìn giọng hát của mình.

Trước đó, tại đêm diễn ở chùa Tam Chúc, Bằng Kiều thể hiện 3 ca khúc nhưng để lộ nhiều hạn chế như hát chênh, phô, hụt hơi. Sau chương trình, mạng xã hội xuất hiện không ít ý kiến cho rằng giọng hát của anh sa sút phong độ.

Đây không phải lần đầu Bằng Kiều gặp vấn đề về giọng hát khi đứng trên sân khấu. Năm 2024, trong live show Người tình 4: Bằng Kiều – Vệt nắng dài, anh từng khó lên được những nốt cao vốn là thế mạnh. Trước đó, tại đêm nhạc ở Hà Nội năm 2018, nam ca sĩ cũng phải gửi lời xin lỗi khán giả vì mất giọng do viêm phế quản.

Ca sĩ Bằng Kiều sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh từng theo học kèn bassoon tại Nhạc viện Hà Nội trước khi chuyển hướng ca hát và trở thành thành viên của các nhóm nhạc như Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa và Quả Dưa Hấu.

Sở hữu chất giọng tenor đặc trưng, giàu cảm xúc, Bằng Kiều ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Trái tim bên lề, Nơi tình yêu bắt đầu, Buồn… Năm 2024, anh ghi dấu khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, thu hút lượng fan lớn. Đầu năm 2026, anh cùng các thành viên Quả Dưa Hấu tái hợp trong một MV mới và dự kiến tổ chức concert tại Hà Nội.