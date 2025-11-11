Bằng Kiều xin lỗi sau phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon

(VTC News) -

Trên trang cá nhân, ca sĩ Bằng Kiều đăng tải lời xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến thần tượng K-Pop G-Dragon. Nam ca sĩ muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay.

Theo anh, khi viết bài đó chỉ nghĩ đơn giản là lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, Bằng Kiều hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Bằng Kiều xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi.

Bằng Kiều đã gỡ bài đăng xuống và rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân trong việc chia sẻ trên mạng xã hội, cần cẩn trọng hơn, vì đôi khi một câu nói vui cũng có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau.

"Bằng Kiều luôn trân trọng và tôn trọng tất cả các nghệ sĩ, khán giả, cũng như các fan của G-Dragon và những người có liên quan. Đồng thời, Bằng Kiều cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp Quốc Thiên và Trung Quân Idol, vì bài đăng đó đã vô tình khiến các em bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

Cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn và vẫn dành cho Bằng Kiều sự quan tâm, yêu thương trong suốt thời gian qua", anh viết.

Trước đó vào tối 10/11, Bằng Kiều đăng một bức ảnh chụp cùng Quốc Thiên và Trung Quân Idol, cho biết cảm thấy chạnh lòng khi nhiều người Việt đi xem show nghệ sĩ quốc tế và đưa ra lời nhận xét về chuyên môn của G-Dragon.

“Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G Long quá. Không biết nếu ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn thì có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không.

Nghĩ cũng hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan, nhưng nếu nói riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh thôi cũng ‘chấp’ bạn kia một mắt luôn”, Bằng Kiều viết.

Phát ngôn của Bằng Kiều nhanh chóng nhận phải tranh cãi dữ dội. Khán giả cho rằng thiếu tôn trọng nghệ sĩ nước ngoài, đặc biệt là khi hạ bệ năng lực của G-Dragon. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng bị chỉ trích vì kéo Quốc Thiên và Trung Quân Idol vào tranh cãi ngoài ý muốn.

Trước tranh cãi, giọng ca "Trái tim bên lề" nhanh chóng xóa bài đăng. Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình dòng chia sẻ này nhanh chóng lan truyền, khiến nam ca sĩ nhận nhiều chỉ trích.

G-Dragon là nam thần tượng đình đám xứ Hàn.

G-Dragon vừa có 2 đêm diễn thành công ở Hưng Yên, khép lại chuỗi concert tại Việt Nam. Việt Nam cũng là chặng quốc tế cuối cùng của tour diễn, trước khi nam nghệ sĩ trở lại Hàn Quốc chuẩn bị show encore, hoàn thành hành trình 8 tháng lưu diễn khắp châu Á và châu Âu.

Con số gần 100.000 khán giả cho cả hai đêm diễn tại Hưng Yên là cột mốc đáng nhớ. Ngôi sao Hàn Quốc cho thấy sức ảnh hưởng và tầm phủ sóng với khán giả Việt.