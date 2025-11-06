G-Dragon đáp chuyên cơ riêng đến Hà Nội, vẫy tay chào fan Việt

(VTC News) -

G-Dragon - nam nghệ sỹ quyền lực của Kpop khởi hành từ Hàn Quốc bằng chuyên cơ riêng và đến sân bay Nội Bài tối 6/11 trong sự chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.

Hàng trăm fan có mặt từ sớm tại sân bay, mang theo banner, lightstick và quà tặng để đón thần tượng. Một số khán giả còn bay từ TP.HCM ra Hà Nội chỉ để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc G-Dragon đến Việt Nam.

Trong lần trở lại này, G-Dragon vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện; anh đón nhận sự chào đón nồng nhiệt của fan và vui vẻ chào lại họ.

G-Dragon thân thiện vẫy tay chào fan Việt.

G-Dragon đến Hà Nội để chuẩn bị cho hai đêm concert “Übermensch” in Hanoi – presented by VPBank, hứa hẹn là một trong những sự kiện âm nhạc đình đám nhất năm. Đây cũng là điểm dừng chân trong World Tour “Übermensch”, chuỗi concert toàn cầu đang “cháy vé” ngay sau khi mở bán.

Nhiều người hâm mộ đến sân bay rất sớm để đón thần tượng.

G-Dragon từng gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ Việt với màn trình diễn “cháy” trong mưa tại sân vận động Mỹ Đình hồi tháng 6. Hình ảnh anh khuấy động hàng chục nghìn khán giả, vẫn giữ trọn phong độ và thần thái ngôi sao giữa cơn mưa tầm tã, đến nay vẫn được fan gọi là “huyền thoại”.

Trên trang cá nhân, G-Dragon chia sẻ video ngắn ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng tại Việt Nam cùng lời nhắn: “Chúng ta ở đây suốt đêm để có những niềm vui ý nghĩa. Cảm ơn Hà Nội, từ tận đáy lòng". Hàng loạt video G-Dragon nhảy trong mưa đang được chia sẻ rầm rộ, nhiều video trong số đó được chính nghệ sỹ “thả tim” trên Instagram.

G-Dragon – tên thật là Kwon Ji Yong, sinh năm 1988, là một trong những nghệ sỹ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Kpop. Ra mắt cùng BIGBANG từ năm 2006, anh góp phần kiến tạo đế chế âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa toàn cầu.

G-Dragon sẽ có 2 đêm diễn ở Hà Nội vào ngày 8-9/11.

Những bản hit bất hủ như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang… trở thành dấu ấn không thể thay thế trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ.

Không chỉ thành công cùng nhóm nhạc, G-Dragon còn khẳng định vị thế riêng trong vai trò nghệ sỹ solo. Cuối tháng 10/2024, G-Dragon trở lại làng nhạc với album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch và nhanh chóng gây sốt. Không dừng lại ở đó, nam nghệ sỹ còn khởi động World Tour Übermensch liên tục "cháy vé" ngay khi được mở bán.