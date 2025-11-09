Fan Việt gọi 'Anh Long', G-Dragon bối rối khiến khán giả cười ngất

(VTC News) -

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong nhạc hội (concert) Ubermensch của G-Dragon tối 8/11 tại khu đô thị Ocean City, Hưng Yên chính là khi hàng chục nghìn fan Việt đồng loạt hô vang biệt danh thân mật “Anh Long”, bên cạnh tên thật Kwon Ji-yong.

Khoảnh khắc G-Dragon bối rối khi fan Việt gọi "Anh Long".

Không hiểu tiếng Việt, G-Dragon thoáng ngỡ ngàng, bật cười hỏi lại: “What do you say?” (Các bạn nói gì vậy?) rồi lại nghe tiếng fan đồng thanh hô to hơn: “Anh Long!”. Biểu cảm vừa ngơ ngác vừa bối rối của nam thần tượng khiến cả khán đài vỡ òa trong tiếng reo hò.

Trên các diễn đàn giải trí, cư dân mạng thi nhau chia sẻ lại khoảnh khắc này kèm bình luận hài hước: “Chỉ ở Việt Nam mới có ‘Anh Long’ thôi”, hay “Tối 9/11 này, anh sẽ hiểu vì sao fan gọi là Anh Long”. Nhiều fan quốc tế cũng thích thú trước màn tương tác đặc biệt này – nơi biệt danh thần tượng được Việt hóa một cách duyên dáng và hài hước.

Biệt danh “Anh Long” xuất phát từ tên thật của G-Dragon – Kwon Ji-yong, trong đó chữ Hán “龍” (Long) nghĩa là “rồng”. Nghệ danh G-Dragon cũng mang ý nghĩa tương tự. Fan Việt sáng tạo nên tên gọi “Anh Long” như một cách thể hiện sự gần gũi, thân thương.

Trong đêm diễn đầu tiên, G-Dragon trình diễn gần 25 ca khúc, từ những bản hit đình đám như One of a Kind, CRAYON, CROOKED, WHO YOU, Today, Take Me… cho đến các giai điệu trữ tình Bonamana, Butterfly, Drama khiến không khí concert thay đổi liên tục, khi bùng nổ, khi lắng đọng.

Ngoài ra, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ khác là khi G-Dragon bất ngờ bước xuống khu vực khán giả, đi dọc khu đứng để giao lưu cùng người hâm mộ. “Xe hoa cúc" cũng xuất hiện, đưa anh đi khắp sân khấu, giúp khán giả ở xa vẫn có thể nhìn thấy thần tượng và được nhận quà.

G-Dragon xúc động trong đêm diễn ở Việt Nam.

Việt Nam là điểm dừng cuối cùng của chặng châu Á trong tour diễn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch], trước khi anh trở về Seoul, Hàn Quốc để khép lại hành trình. Trên sân khấu, nam ca sĩ chia sẻ xúc động: “Năm sau, Big Bang sẽ kỷ niệm 20 năm. Tôi mong sẽ được gặp lại tất cả các bạn".

Concert Ubermensch tại Việt Nam được nhiều fan quốc tế đánh giá là một trong những đêm diễn hoành tráng, chuyên nghiệp và đáng tự hào nhất.

Trước đó, tour diễn của G-Dragon đã đi qua hàng loạt thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Macau, Sydney, Jakarta, Hong Kong, Đài Bắc, cũng như các điểm đến tại Mỹ và châu Âu. Đặc biệt, màn biểu diễn tại F1 Singapore Grand Prix ngày 3/10 vừa qua thu hút tới 65.000 khán giả – con số kỷ lục cho một sân khấu cá nhân.