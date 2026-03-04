De Heus mua lại CJ Feed & Care, cam kết dài hạn với người chăn nuôi châu Á

(VTC News) -

Ngày 3/3/2026, tại Ede (Hà Lan), Tập đoàn Hoàng gia De Heus chính thức công bố hoàn tất thương vụ mua lại CJ Feed & Care từ CJ Cheil Jedang. Thương vụ được xem là bước mở rộng chiến lược quan trọng của De Heus tại châu Á, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ và lâu dài của tập đoàn trong việc đồng hành cùng người chăn nuôi trong khu vực.

Cam kết bắt đầu từ trang trại

Với việc tiếp nhận 17 nhà máy thức ăn chăn nuôi và toàn bộ các hoạt động liên quan trong chuỗi giá trị chăn nuôi, De Heus không chỉ củng cố vị thế tại các thị trường trọng điểm như Việt Nam, Indonesia và Campuchia, mà còn mở rộng sang hai thị trường chiến lược mới là Hàn Quốc và Philippines. Theo đại diện tập đoàn, đây là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm gia tăng hiện diện và đầu tư sâu hơn vào ngành chăn nuôi châu Á.

De Heus nhấn mạnh rằng sự phát triển bền vững của ngành đạm động vật phải bắt đầu từ chính các trang trại. Việc kết hợp năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thị trường và mối quan hệ khách hàng của CJ Feed & Care với hơn một thế kỷ kinh nghiệm của De Heus trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật và quản lý trang trại sẽ tạo thêm nguồn lực mạnh mẽ để hỗ trợ người chăn nuôi chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và cải thiện lợi nhuận.

Tập đoàn khẳng định tiếp tục cung cấp các sản phẩm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao, đồng thời mở rộng dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, kỹ thuật chăn nuôi và thú y. Song song đó, De Heus cũng đầu tư vào hệ thống trang trại giống ông bà, cụ kỵ tại nhiều quốc gia châu Á nhằm giúp khách hàng tiếp cận nguồn con giống chất lượng cao, ứng dụng các giải pháp di truyền tiên tiến để nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Thông qua hợp tác chặt chẽ với nông dân, hệ thống đại lý và các đối tác chiến lược, De Heus không ngừng mở rộng đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm của Việt Nam.

Kết nối chuỗi giá trị, xây dựng hệ sinh thái bền vững

Không dừng lại ở cung ứng thức ăn và con giống chất lượng cao, De Heus cho biết sẽ tiếp tục đóng vai trò kết nối các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị đạm động vật. Tập đoàn ưu tiên hỗ trợ đầu ra cho vật nuôi, trứng, cá và sữa thông qua hợp tác với các nhà máy giết mổ, doanh nghiệp chế biến và thương lái tại từng thị trường.

Đáng chú ý, nhờ hợp tác với các ngân hàng đối tác chiến lược, tập đoàn đã phát triển thêm nhiều sản phẩm tài chính mới để đồng hành cùng khách hàng. Do đó, De Heus cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời xây dựng các hệ sinh thái nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho khách hàng.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng gia De Heus, khẳng định thương vụ này không chỉ nhằm mở rộng quy mô hoạt động mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn là kiến tạo giá trị khác biệt cho người chăn nuôi. Ông nhấn mạnh: việc kết hợp thế mạnh của hai doanh nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trưởng, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng và góp phần xây dựng một ngành đạm động vật phát triển bền vững tại châu Á.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, đến nay, De Heus Việt Nam sở hữu nhiều thương hiệu thức ăn chăn nuôi hàng đầu với hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại.

Trong khi đó, ông Johan van den Ban, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á, chia sẻ Việt Nam tiếp tục là thị trường trọng điểm trong chiến lược của tập đoàn tại châu Á. Việc mua lại CJ Feed & Care càng củng cố cam kết của De Heus trong việc hỗ trợ ngành chăn nuôi đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam, đồng thời nâng cao khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp toàn diện – từ thức ăn chất lượng, con giống vượt trội đến dịch vụ tại trang trại và hỗ trợ tài chính.

“Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với người chăn nuôi, đại lý, nhà đầu tư và các đối tác công, cùng sự hợp tác từ các đối tác chiến lược như Topigs Norsvin, Bel Gà, Orvia và Tập đoàn Hùng Nhơn, De Heus tiếp tục đầu tư vào chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm, giúp đảm bảo nguồn cung ổn định về con giống chất lượng cao, bao gồm heo con, gà giống một ngày tuổi và vịt giống một ngày tuổi, đồng thời thúc đẩy việc tuân thủ các quy định và các hoạt động thân thiện với môi trường trên toàn khu vực”, Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và châu Á khẳng định.

Với thương vụ mua lại CJ Feed & Care, De Heus một lần nữa khẳng định định hướng phát triển lâu dài tại khu vực, đặt lợi ích của người chăn nuôi làm trung tâm và cam kết đồng hành để cùng tạo dựng tương lai thịnh vượng cho ngành chăn nuôi châu Á.