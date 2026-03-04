Kinh tế 2 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực

(VTC News) -

Theo Bộ trưởng, trong 2 tháng đầu năm, nước ta tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 3% so với cùng kỳ; nguồn cung, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh ước đạt 31,7% dự toán, tăng 29% trong khi đã giảm, gia hạn khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí…để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,2% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký mới 2 tháng đầu năm đạt 3,54 tỷ USD, tăng 61,5% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8%. Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức thành công, là hội chợ quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Thu hút khách quốc tế ước đạt gần 4,7 triệu lượt người, tăng hơn 18% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 2 tháng đạt gần 64,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 29,4% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 851,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 diễn ra sáng 4/3. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, bên cạnh những kết quả đạt được, ổn định kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động từ bên ngoài; nhiệm vụ tăng trưởng quý I và cả năm 2026 còn nhiều thách thức. Thị trường tiền tệ, tỷ giá tiếp tục chịu áp lực từ bên ngoài; lãi suất huy động và cho vay có xu hướng tăng. Giá dầu, khí và hàng hóa phục vụ sản xuất biến động mạnh.

"Do đó, yêu cầu phải phối hợp đồng bộ, hiệu quả các chính sách, không để tác động hay đứt gãy cung - cầu năng lượng, tiếp tục ổn định thị trường, kiểm soát giá cả và hỗ trợ tăng trưởng", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, nguồn thu ngân sách nhà nước… cũng được dự báo tiếp tục chịu tác động từ bên ngoài. Cán cân thương mại với một số thị trường lớn chưa thật sự bền vững.

Bên cạnh đó, thể chế, pháp luật đã đạt kết quả rõ nét, nhưng vẫn còn tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết; nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ công việc của người dân, doanh nghiệp. Công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc.

Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm… còn diễn biến phức tạp. Vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục hiệu quả; tình trạng ùn tắc, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường sắt, đường thủy, cháy nổ… còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Xâm nhập mặn trong mùa khô tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vấn đề cần lưu ý để ứng phó, kiểm soát nước mặn kịp thời, điều tiết nguồn nước bảo đảm sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Về các giải pháp thực hiện, Bộ trưởng nhấn mạnh phải phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính.

Ngoài ra thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

Trước đó, phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh, tháng 2/2026, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Hoa Kỳ có chính sách thuế quan mới, xung đột quân sự tại Trung Đông gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3, quý I và thời gian tới, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.