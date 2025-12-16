Thủ tướng: Kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường

Chiều nay (16/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề "Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số". Diễn đàn do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.

Nhìn lại kinh tế vĩ mô năm 2025, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu rõ, tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%, Việt Nam trở thành quốc gia tăng trưởng cao nhất khu vực và so với nhiều nước trên thế giới.

Nông nghiệp tăng trưởng tích cực, ước đạt mức 3,92%, đóng góp 0,41 điểm %, dù chịu ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai, bão lũ nghiêm trọng trong năm 2025. Công nghiệp chế biến chế tạo phục hồi tốt, tăng trưởng 9,7%, đóng góp 2,34 điểm % trong tăng trưởng, dẫn dắt tăng trưởng toàn nền kinh tế nhờ xuất khẩu và đầu tư tăng mạnh.

Khu vực dịch vụ tiếp tục đà phục hồi, đạt tăng trưởng 2 con số. Lĩnh vực xây dựng tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 11%, nâng mức đóng góp vào tăng trưởng lên 0,73 điểm%, nhờ hàng loạt các dự án hạ tầng lớn được thúc đẩy triển khai.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030, ông Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh điều kiện quan trọng là duy trì lạm phát ổn định khoảng 4%/năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 - (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

"Nếu tăng trưởng cao nhưng lạm phát quá lớn thì ý nghĩa của tăng trưởng không còn nhiều. Chúng tôi đề xuất đồng bộ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ liên quan đến giải ngân đầu tư công, giảm thuế cho các ngành. Chính sách tiền tệ vào từng khu vực. Thay đổi cách thức nguồn lực tài chính cho nền kinh tế thông qua phát hành trái phiếu. Phải đặc biệt quan tâm phát triển các ngành quỹ thông qua sử dụng các quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm xã hội vào đầu tư", ông Nguyễn Đức Hiển cho biết.

Bà Mariam Sherman, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh về triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2025 và khuyến nghị chính sách cho giai đoạn 2026-2030. Bà khuyến nghị Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; tập trung vào con người và công nghệ; phát triển hạ tầng bền vững và tăng trưởng xanh; đảm bảo phân bổ công bằng những thành quả của tăng trưởng và hiện đại hóa về thể chế.

"Chiến lược của Việt Nam bây giờ phải phát triển mạnh mẽ. Việt Nam có thể thích ứng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng; làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác khu vực, cũng như tăng cường tốc độ cải cách; nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với những bất ổn toàn cầu. Bối cảnh toàn cầu còn nhiều bất trắc, chúng ta không quên rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo dựng thành công đáng kể như Việt Nam đã làm trong quá khứ, 40 năm qua từ năm 1986", bà Mariam Sherman cho biết.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu.

Bà Mariam Sherman cũng cho rằng, mục tiêu mà Việt Nam đặt ra trong năm 2045 là mục tiêu đầy táo bạo, nhưng đồng thời chắc chắn trong tầm với của Việt Nam nếu thách thức được đáp ứng trong sự quả cảm của chính sách và hành động.

Bà khuyến nghị Việt Nam cần lạc quan và cấp thiết hành động, nhưng để thành công Việt Nam cần xác định mục tiêu và lộ trình rõ ràng; nhất quán chặng đường cải cách; bất chấp rào cản và quả cảm, dũng cảm không né tránh thách thức, khó khăn.

Ông Tim Evans, Tổng giám đốc (CEO) Ngân hàng HSBC tại Việt Nam bày tỏ đồng hành cùng Việt Nam để thu hút nguồn vốn phục vụ cho tăng trưởng của Việt Nam. Nhấn mạnh việc huy động nguồn lực tài chính cho tăng trưởng cao và phát triển bền vững tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, ông Tim Evans nhấn mạnh, Việt Nam cần tiếp sức hành trình tăng trưởng.

Theo đó, Việt Nam cần nâng cao quản trị minh bạch, thúc đẩy năng lực quản trị, áp dụng thông lệ quốc phổ biến; bên cạnh đó, cải thiện chất lượng báo cáo tài chính là điểm cộng với các nhà đầu tư; tăng tốc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ; đồng thời củng cố hơn nữa cơ cấu, khai phá tiềm năng của thị trường vốn, tín dụng để đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cũng nêu những định hướng của nông nghiệp Việt Nam để thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 để trở thành cực tăng trưởng, dẫn dắt của cả nước.

Nhấn mạnh gia tăng giá trị của Việt Nam trong xuất khẩu, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho rằng: "Chế độ kích thích để các doanh nghiệp có tăng trưởng trên 10% lương thực cho người lao động thì khi quyết toán có thể bị giảm trừ một phần vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, các doanh nghiệp sử dụng lao động lớn, là ngành xuất khẩu thì sẽ tăng cường và tăng cường lương cho người lao động. Nếu tăng lương trên 10%, tăng thặng dư xuất khẩu trên 10% thì thực sự đóng góp vào tăng trưởng 10% của cả nước".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh thời gian qua, Quốc hội tập trung hoàn thiện thể chế để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, phát triển xanh không chỉ là lựa chọn mà là tất yếu trong phát triển, Quốc hội đã ban hành nhiều luật quy định về chuyển đổi mô hình tăng trường theo hướng phát thải thấp; đảm bảo hài hòa môi trường với phát triển; đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, tránh cú sốc với doanh nghiệp. Đồng thời chú trọng xây dựng dữ liệu, an toàn, an ninh mạng bảo vệ người dân, doanh nghiệp, thích ứng với phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tập trung đổi mới mạnh mẽ, chuyển mạnh từ "quản lý bằng pháp luật" sang "kiến tạo thể chế phát triển", chú trọng hoạch định chính sách, đánh giá tác động, thông qua giám sát, chất vấn, phát hiện những điểm nghẽn để sửa đổi, bổ sung. Đồng thời khẳng định luôn coi trọng, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp, là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện luật pháp, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng những kiến nghị tại diễn đàn là nguồn thông tin quan trọng để Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bảo đảm phát luật bám sát thực tiễn, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp.

Ghi nhận, đánh giá cao nhiều ý kiến đóng góp, "hiến kế" trong thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, kinh tế Việt Nam thể hiện sức chống chịu kiên cường và đạt tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu khu vực, thế giới.

Việt Nam kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và phát triển nhanh, bền vững.

"Thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng "chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá", phấn đấu tăng trưởng đạt 2 con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chú trọng nâng cao khả năng chống chịu, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với các biến động bên ngoài", Thủ tướng đồng thời cho biết đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về thể chế, từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trở thành động lực chủ yếu của phát triển nhanh, bền vững và lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới thông qua hoàn thiện cơ chế thử nghiệm để hỗ trợ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Khai thác tốt các không gian phát triển mới thông qua các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, phát huy vai trò các mô hình kinh tế mới, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút vốn đầu tư, công nghệ... Ưu tiên thu hút FDI vào các ngành công nghệ cao, sản xuất xanh, tuần hoàn, kết nối với đầu tư trong nước.