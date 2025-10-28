HSBC: 'Mức độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đúng là riêng một đẳng cấp'

(VTC News) -

Báo cáo mới nhất của HSBC về kinh tế Việt Nam, với tiêu đề “Không ngừng sải bước”, cho rằng Việt Nam đã gây bất ngờ cho thị trường khi tăng trưởng GDP quý III đạt 8,2%, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Mức tăng trưởng vượt bậc hơn 8% liên tiếp 2 quý, HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 lên 7,9% so với dự báo trước đây chỉ 6,6%.

"Sau kết quả tăng trưởng bất ngờ của các nền kinh tế ASEAN trong quý II, đà tăng trưởng mạnh mẽ vẫn tiếp tục duy trì. Điều này đặc biệt thể hiện rõ ở những nước phụ thuộc vào thương mại như Singapore và Malaysia, nhưng mức độ tăng đáng ngạc nhiên của Việt Nam đúng là riêng một đẳng cấp.

Việt Nam đạt được kết quả tăng trưởng bất ngờ trong quý III, cao tới 8,2% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm (quý II đã đạt 8,2%). Kết quả vượt trội này cao hơn hẳn kỳ vọng của thị trường là 7,2% so với cùng kỳ năm trước, đưa Việt Nam một lần nữa trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á", báo cáo của HSBC khẳng định.

Với mức tăng trưởng vượt bậc trong quý này, HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2025 lên 7,9% so với dự báo trước đây chỉ 6,6%.

Riêng quý cuối năm, tổ chức này dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 8,1% (dự báo trước đó là 5,6%).

Theo đó, mức tăng GDP của Việt Nam năm 2026 cũng được nâng lên 6,7% so với dự báo trước đây chỉ 5,8%.

Về lạm phát, HSBC nhận định đến thời điểm này, lạm phát nhìn chung vẫn ở mức nhẹ, phần lớn vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng tổ chức này nâng dự báo năm 2025 lên 3,3% - dự báo trước đây là 3,2%.

Mức dự báo lạm phát của năm 2026 từ 3,2% trước đây lên 3,5%.

Việc đẩy nhanh các siêu dự án khẳng định đầu tư công đang đi đầu trong hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Theo nhận định từ Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu của HSBC, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với sự vững vàng của các lĩnh vực. Đây là quý thứ 2 của năm tăng trưởng kinh tế Việt Nam vượt mức 8% so với cùng kỳ năm trước, dễ dàng vượt qua kỳ vọng của thị trường.

Trong khi xuất khẩu các nước ASEAN khác sang Mỹ đã chứng kiến mức giảm nhẹ sau khi hoạt động đẩy nhanh đơn hàng đặt trước giảm dần (liên quan đến thời hạn áp thuế đối ứng), nhưng kết quả thương mại của Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ, với mức tăng trưởng hai con số. Bất ngờ lớn nhất chính là sự vững vàng của những ngành có xu hướng giao thương bên ngoài, thể hiện ở mảng sản xuất và thương mại.

Điều đáng khích lệ hơn cả chính là thặng dư thương mại Việt Nam đã cao hơn gấp đôi, lên 3 tỷ USD trong quý III so với nửa đầu năm 2025, nhờ tăng thặng dư với các đối tác khác ngoài Mỹ, dù Mỹ vẫn là điểm đến lớn nhất của hàng xuất khẩu, chiếm một phần ba tổng thị phần.

Tuy nhiên, tăng trưởng 3 quý đầu năm nay của Việt Nam không chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu. HSBC khẳng định sản xuất kinh doanh nội địa đã vững vàng, đặc biệt là thương mại, dịch vụ. Việt Nam đang dẫn đầu ASEAN về phục hồi du lịch. Bằng chứng là sau khi đón 15 triệu khách du lịch tính đến quý III, Việt Nam đang chứng kiến mức độ quay lại của du khách tương đương 120% của mức năm 2019.

Đến hết quý III, Việt Nam đã đón 15 triệu khách du lịch quốc tế, chứng kiến mức độ quay lại của du khách tương đương 120% của mức năm 2019 (trước dịch COVID-19).

Ngoài ra, việc thúc đẩy các siêu dự án hạ tầng đã giúp gia tăng hoạt động xây dựng, khẳng định rõ đầu tư đã và đang đi đầu trong hỗ trợ tăng trưởng.

"Tính đến quý III, giải ngân đầu tư công mới chỉ đạt 50% kế hoạch năm. Việt Nam vẫn còn tiềm năng để tăng trưởng hơn nữa nếu giải ngân đầu tư công tăng tốc", báo cáo của HSBC nêu.

Bên cạnh đầu tư công, FDI vẫn là một động lực chính tiếp sức cho tăng trưởng của Việt Nam. Tổng vốn FDI quý III tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Bất chấp những biến động thương mại, các nền kinh tế lớn của thế giới vẫn tiếp tục rót vốn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là Singapore và Trung Quốc.

Tuy nhiên, tổ chức này vẫn lưu ý về rủi ro lớn nhất có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng cuối năm, đặc biệt là những biến động về thương mại.