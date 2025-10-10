Thủ tướng nêu '3 tiên phong', '2 lớn mạnh' để phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 10/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ I và sáng kiến "Công tư - kiến quốc, hùng cường - thịnh vượng". Chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia kinh tế và hơn 500 doanh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình.

Mô hình toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam tập hợp lực lượng doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn và chính quy nhất; hoạt động xuyên suốt, dài hạn, đặt trọng tâm vào trách nhiệm thiết kế, thực thi giải pháp tổng thể cho phát triển kinh tế.

Mô hình này có sự góp mặt của nhiều doanh nhân tiêu biểu, là lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, được tổ chức thành Hội đồng điều hành và 4 Ủy ban chuyên môn. Mục tiêu, sứ mệnh là thúc đẩy khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bền vững.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư U&I, đồng Chủ tịch Ủy ban Phát triển hạ tầng và ngành lợi thế cạnh tranh cho biết, chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân không phải sự kiện đơn lẻ mà sẽ là chuỗi hành động liên tục hằng năm và kéo dài nhiều năm; qua đó gắn với những dự án được mong mỏi triển khai trên bình diện quốc gia và tham gia vào cuộc chơi toàn cầu; đồng thời được giám sát, theo dõi, ủng hộ và sẽ có những cơ chế, chính sách gắn vào những dự án cụ thể chứ không nói chung chung.

Trên cơ sở đề xuất của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân sáng lập, Hội đồng điều hành Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam kiến nghị Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tham mưu cơ chế hoặc cách thức thí điểm mô hình hợp tác "Công - tư đồng kiến quốc".

Đây là cơ sở pháp lý để triển khai các cơ chế khó và mới như áp dụng cơ chế đặc thù trong lựa chọn nhà đầu tư, giao việc dẫn dắt cho các doanh nghiệp uy tín trong nước đối với các dự án mang tầm chiến lược, đi kèm với những điều kiện về mục tiêu, trách nhiệm và giám sát minh bạch, loại bỏ cơ chế xin - cho.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Trưởng Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân nêu ý kiến: "Chúng ta bước vào một cuộc chiến mới, cuộc chiến vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc cho dân tộc. Trong cuộc chiến mới này, chúng ta có 3 cùng: một là cùng ước mơ, khát vọng. Hai là cùng làm, để hình thành một đề án nào đó có tầm cỡ, có thể cạnh tranh toàn cầu, không thể một doanh nhân nào làm nổi mà phải Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm. Thứ ba là làm nhưng phải có kết quả cụ thể, phải được giám sát, phải tháo gỡ, như vậy là cùng hứa hẹn với nhau và cùng chịu trách nhiệm".

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự chương trình trong không khí cả nước chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Thủ tướng cho rằng, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế; huy động hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Với chủ đề "Công tư - kiến quốc, hùng cường - thịnh vượng", Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện "3 tiên phong", "2 lớn mạnh" để đạt cho bằng được một mục tiêu xuyên suốt.

Trong đó, cần tiên phong trong thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, gắn mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của quốc gia; tiên phong trong phong trào yêu nước để mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, mỗi năm có một sản phẩm sáng tạo, chứa đựng hàm lượng khoa học công nghệ cao góp phần cho đất nước phát triển thịnh vượng; tiên phong trong bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, công tác an sinh xã hội, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Về "2 lớn mạnh", Thủ tướng nêu rõ, một là lớn mạnh vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo.... Hai là trong mọi hoạt động, phải lớn mạnh, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng, tham gia sâu hơn và vươn lên trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, với tinh thần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng chuỗi cung ứng; với tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

Các đại biểu dự chương trình

Với "3 tiên phong" và "2 lớn mạnh", Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công một mục tiêu xuyên suốt mà Đảng, Nhà nước đã giao phó: "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế nhà nước là chủ đạo.

Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững", phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành của mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước.

Thủ tướng tặng chương trình 20 chữ: "Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc".

Kết thúc chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã bấm nút chính thức ra mắt Liên minh kinh tế tầm thấp (LAE) Việt Nam và chứng kiến các bản ký kết hợp tác chiến lược.