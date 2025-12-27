Thủ tướng: Phát triển công nghiệp giải trí để nghệ sĩ phát huy tối đa tài năng

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chiều 27/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng khái quát những kết quả, thành tựu của ngành trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025: "Văn hóa chiều sâu, lan tỏa; thể thao trọng tâm, trọng điểm; du lịch tăng tốc, bứt phá; truyền thông niềm tin củng cố; nội bộ thương yêu, giúp đỡ; thành tựu nâng tầm, nâng hạng".

Nêu rõ 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, Thủ tướng yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải tiên phong trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Thủ tướng đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, quán triệt 3 quan điểm định hướng chủ đạo.

Một là "tư duy đổi mới - hành động quyết liệt - về đích thực chất" trong mọi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Hai là "văn hóa thẩm thấu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá"; kiến tạo không gian phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trong kỷ nguyên mới.

Ba là văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển-thể thao là biểu tượng của sức mạnh, ý chí và tầm vóc dân tộc - du lịch là kết nối con người với con người, kinh tế với kinh tế, văn hóa với văn hóa, kết nối hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển - truyền thông là niềm tin, là hy vọng, tạo đồng thuận, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ, giải pháp bằng 32 chữ: "Thể chế cạnh tranh; hạ tầng hiện đại; con người thông minh; kết nối toàn cầu; thành tựu tỏa sáng; bộ máy tinh gọn; nhân dân thụ hưởng; bạn bè ngưỡng mộ".

Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Ảnh: VGP)

Chỉ rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách, pháp luật, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, kiên quyết từ bỏ tư duy "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm"; quán triệt tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao"; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Đồng thời, tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh, hiện đại.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc, triển khai quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, chú trọng thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, thị trường văn hóa để các nghệ sĩ phát huy tối đa tài năng, có thể sống được bằng nghề và người dân được thụ hưởng thành quả.

"Chúng ta có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, có thị trường với nhu cầu thụ hưởng của người dân, có tài năng của các nghệ sĩ để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí", Thủ tướng khẳng định.

Cùng với đó, cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đặc biệt là hợp tác công tư trong phát huy, khai thác các sân vận động như sân vận động Mỹ Đình, Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam... Phát triển văn hóa cơ sở phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở sáng - xanh - sạch - đẹp. Xây dựng thế trận văn hoá gắn với quốc phòng, an ninh, củng cố phòng tuyến văn hoá tư tưởng.

Đổi mới phương thức quản lý văn hóa theo hướng kiến tạo, phục vụ. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, gia tăng sức mạnh mềm quốc gia; quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và dân tộc hóa văn minh thế giới.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được Thủ tướng đưa ra là tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam, đầu tư với tinh thần dài hơi, kiên trì, "nếu không bắt đầu thì không có bao giờ có điểm cuối". Đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở thể thao trọng điểm, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy hợp tác công tư, trong đó có các sân vận động tầm cỡ quốc tế.

"Tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế", Thủ tướng đặt mục tiêu.

Thủ tướng tặng Bằng khen cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng có vai trò quan trọng, tác động sâu rộng đến toàn xã hội, vừa mang tính cấp bách, vừa mang chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới và thành công mới; đóng góp quan trọng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, văn minh, thịnh vượng, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.