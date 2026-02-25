Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 chỉ tiêu, áp dụng 3 phương thức xét tuyển

(VTC News) -

Sáng 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với tổng chỉ tiêu 9.880 sinh viên. Bên cạnh việc giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển, yêu cầu ngoại ngữ được quy định rõ và chặt chẽ hơn đối với nhiều chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và liên kết quốc tế.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục duy trì ba phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển tài năng (XTTN), xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy (ĐGTD – TSA) và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026. Việc ổn định phương thức được nhà trường lý giải nhằm tạo sự chủ động cho thí sinh trong quá trình chuẩn bị và đăng ký xét tuyển.

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 chỉ tiêu, giữ 3 phương thức xét tuyển (Ảnh: HUST)

Giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển

Ở phương thức xét tuyển tài năng, thí sinh có thể tham gia theo ba diện: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế; và xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Diện xét tuyển thẳng áp dụng với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (ViSEF), quốc tế (ISEF) do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia, với thời gian đạt giải không quá 3 năm.

Diện xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế yêu cầu thí sinh có điểm trung bình từng năm lớp 10, 11, 12 từ 8,0 trở lên và sở hữu một trong các chứng chỉ còn hiệu lực như SAT, ACT, A-Level, AP, IB. Các mức điểm theo hệ chữ được quy đổi sang thang điểm 10 theo quy định của trường.

Ở diện xét tuyển hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, thí sinh cần có học lực từ 8,0 trở lên trong cả ba năm THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí như đạt giải HSG cấp tỉnh/thành phố trở lên; đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật; tham gia từ vòng thi tháng chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”; hoặc là học sinh hệ chuyên suốt 3 năm THPT.

Điểm hồ sơ năng lực được tính trên thang 100, gồm: điểm tư duy (tối đa 40 điểm, quy đổi từ điểm TSA), điểm thành tích (tối đa 50 điểm) và điểm thưởng (tối đa 10 điểm).

Với phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi TSA năm 2025 hoặc 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 sử dụng 8 tổ hợp, gồm K01, A00, A01, B00, D01, D04, D07 và DD2; trong đó tổ hợp K01 được tính theo công thức: (Toán x 3 + Ngữ văn x 1 + Lý/Hóa/Sinh/Tin x 2) x 1/2.

Quy định rõ điều kiện ngoại ngữ

Nhà trường cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ như VSTEP, IELTS hoặc các chứng chỉ tương đương đăng ký xác thực trên hệ thống để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển theo các tổ hợp A01, D01, D07; đồng thời được cộng điểm thưởng ở phương thức xét tuyển tài năng và xét tuyển theo điểm thi ĐGTD.

Tuy nhiên, với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và các chương trình FL1 (Tiếng Anh KHKT và Công nghệ), FL3 (Tiếng Trung KH&CN), FL4 (Tiếng Hàn KH&CN), thí sinh bắt buộc phải đáp ứng một trong các điều kiện: có chứng chỉ VSTEP trình độ B1 trở lên; IELTS Academic đạt từ 5.0 trở lên

Quy định về tham chiếu quy đổi tương đương các chứng chỉ ngoại ngữ.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo quốc tế như TROY-IT và FL2, điều kiện còn cao hơn khi thí sinh phải có IELTS Academic từ 5.5 trở lên (hoặc tương đương); hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn tiếng Anh từ 6,5 điểm.

68 chương trình đào tạo, thêm 5 ngành mới

Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn; 26 chương trình chất lượng cao – Elitech; 2 chương trình Việt – Pháp (PFIEV) và 2 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Năm chương trình mới được mở gồm: Tâm lý học công nghiệp và tổ chức; Tiếng Hàn KH&CN; Hóa học Mỹ phẩm; Kế toán (chương trình tiên tiến); và Khoa học tính toán cho các hệ thống thông minh.