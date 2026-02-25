'Vua võ thuật' tuổi Ngọ xuất thân từ vai quần chúng, U80 là siêu sao đình đám

(VTC News) -

Thành Long tên thật là Trần Cảng Sinh, sinh năm 1954 - tuổi Giáp Ngọ tại Hong Kong (Trung Quốc). Bằng năng lực, ông thẳng tiến lên màn ảnh Hollywood và tỏa sáng ở kinh đô điện ảnh thế giới với nhiều giải thưởng danh giá.

Từ vai quần chúng thành siêu sao quốc tế

Sinh ra trong một gia đình nghèo, Thành Long bắt đầu theo học tại Học viện Hí kịch Trung Quốc từ năm 6 tuổi. Ngoài biểu diễn, ông còn tập trung vào võ thuật và nhào lộn.

Sự nghiệp diễn xuất của Thành Long bắt đầu từ năm 8 tuổi trong bộ phim Big and Little Wong Tin Bar. Sau đó, ông tiếp tục tham gia một số phim âm nhạc.

Nhờ tài năng võ thuật, ông được mời làm diễn viên đóng thế các pha hành động trong một số phim của điện ảnh Hong Kong những năm 1970-1975. Rất ít người biết rằng Thành Long từng chỉ được đóng vai quần chúng, bị Lý Tiểu Long đánh te tua trong các phim Long tranh hổ đấu, Tinh võ môn.

Thành Long từng chỉ là một diễn viên đóng thế vô danh.

Năm 1973, Thành Long nhận vai chính đầu tiên với phim Little Tiger of Canton. Nhưng phải đến năm 1978, sự nghiệp diễn xuất của ông mới có bước đột phá lớn nhờ Snake in the Eagle's Shadow.

Thừa thắng xông lên, Thành Long tấn công và khẳng định vị thế ngôi sao phim ảnh Hong Kong với cơn sốt hài hành động. Chẳng bao lâu sau, ông vươn lên thành nam diễn viên được trả thù lao cao nhất Hong Kong và ngôi sao có tiếng toàn châu Á.

Năm 1995, tài tử thành danh tại kinh đô điện ảnh thế giới với thành công vang dội của Rumble in the Bronx, thu về gấp 10 lần kinh phí. Sau đó, ngôi sao võ thuật Hong Kong tiếp tục chinh chiến ở thị trường Mỹ khi tham gia nhiều dự án bom tấn kết hợp cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới và gặt hái được không ít giải thưởng lớn nhỏ.

Năm 2002, Thành Long được giới thiệu đến Đại lộ Danh vọng Hollywood và được vinh danh với giải Kim ngưu. Trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của mình, Thành Long đóng hơn 100 phim điện ảnh, trong đó nhiều tác phẩm do ông viết kịch bản, đạo diễn, giám đốc sản xuất kiêm chỉ đạo võ thuật. Năm 2016, ông được trao giải Oscar danh dự nhờ những thành tích phi thường trong lĩnh vực điện ảnh. Ông từng được New York Times xếp hạng số một trong danh sách “20 diễn viên hành động vĩ đại nhất lịch sử”.

Từng có thu nhập cao thứ 2 thế giới

Thành Long là nghệ sĩ thành công cả ở nghiệp diễn và đầu tư bất động sản. Năm 2015, ông là ngôi sao có thu nhập cao thứ hai thế giới với tiền kiếm được trong năm là 50 triệu USD. Theo Sina, tính đến nay, khối tài sản của Thành Long ước tính lên đến 400 triệu USD (khoảng 8100 tỷ đồng) và được xếp vào danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

Thành Long là siêu sao võ thuật hàng đầu châu Á.

Hiện Thành Long sở hữu hơn 10 căn nhà trên thế giới, hàng chục siêu xe, phi cơ 32 triệu USD và bộ sưu tập đồ cổ có giá trị... Tuy giàu có nhưng nam diễn viên cũng là người hết sức hào sảng, đặc biệt là với những hoạt động thiện nguyện.

Cách đây vài năm, Thành Long từng tuyên bố sẽ tặng toàn bộ gia sản của mình để làm từ thiện và không cho con trai “một xu nào cả”, vì muốn Phùng Tổ Minh phải tự lập nghiệp bằng chính sức lao động của mình.

Đời tư nhiều ồn ào

Thành công là vậy nhưng đời tư của Thành Long lại đầy rẫy những bê bối. Thậm chí, chính "ngôi sao võ thuật Trung Quốc'' từng phải tự thừa nhận và xấu hổ với bản thân mình. Hầu hết những rắc rối về đời tư của nam diễn viên đều khởi nguồn từ việc đào hoa, đa tình của bản thân.

Năm 1982, ông kết hôn với Lâm Phụng Kiều sau rất nhiều mối tình tan vỡ. Cả hai có với nhau một cậu con trai là Phùng Tổ Danh. "Vợ đẹp con khôn" là thế nhưng Thành Long lại vướng phải rất nhiều những tin đồn ngoại tình, đáng kể nhất chính là lần cặp kè và có "con rơi" với hoa hậu Ngô Ỷ Lợi. Dù vậy, Thành Long nói rằng mình bị Ngô Ỷ Lợi lừa tình và từ chối nhận mặt con gái. Đến giờ, tài tử nổi tiếng và con gái vẫn chưa một lần gặp mặt.

Tài tử vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật ở tuổi U80.

Để có sự nghiệp đỉnh cao, Thành Long cũng phải đánh đổi không ít. Ông được biết đến là ngôi sao không bao giờ sử dụng diễn viên đóng thế trong suốt sự nghiệp đóng phim hành động của mình.

Trong sự nghiệp của mình, ông bị thương nhiều trên cơ thể khi thực hiện các pha nguy hiểm, bao gồm gãy mũi ba lần, trật khớp xương chậu, chấn thương xương gò má, ngón tay, mắt cá chân, cổ, xương sườn và hộp sọ.

Dù đã gần bước sang tuổi 72 nhưng chưa lúc nào Thành Long tỏ ra mệt mỏi với công việc. Ông cho biết, còn sống ngày nào, ông sẽ còn cống hiến để làm những việc có ích cho xã hội.