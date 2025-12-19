'Công chúa võ hiệp' từng khiến Thành Long theo đuổi suốt 8 năm giờ ra sao?

(VTC News) -

Mễ Tuyết là cái tên không còn xa lạ với khán giả yêu phim Hong Kong (Trung Quốc). Sau nhiều thập kỷ trôi qua, bà vẫn được xem là biểu tượng của dòng phim võ hiệp một thời.

Minh tinh hàng đầu xứ Cảng Thơm

Sinh năm 1955, Mễ Tuyết lớn lên trong gia đình khá giả ở Hong Kong. Bà bắt đầu bước chân vào nghệ thuật bằng việc tham gia vào show thực tế của hãng Thiệu Thị khi mới 14 tuổi. Sở hữu diện mạo khả ái, ấn tượng nên Mễ Tuyết gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp.

Năm 1976, Mễ Tuyết đóng vai chính lần đầu tiên trong bộ phim Anh hùng xạ điêu. Vai diễn Hoàng Dung khiến tên tuổi của bà được biết đến rộng rãi hơn. Đến năm 1985, Mễ Tuyết ký hợp đồng với ATV và được giao vai chính bộ phim Bình tung hiệp ảnh mà bà đóng chung với Lưu Tùng Nhân.

Mễ Tuyết từng được ca ngợi là "công chúa võ hiệp".

Thập niên 80, bà là minh tinh hàng đầu showbiz xứ Cảng Thơm. Những năm sau đó, Mễ Tuyết tiếp tục gặt hái được thành công khi đóng Đại nội quần anh, Trường Bình công chúa, Hoắc Nguyên Giáp… Lúc này, bà được ca tụng là “công chúa võ hiệp”.

Năm 2005, Mễ Tuyết gia nhập đài TVB, tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong Sóng gió gia tộc 1 (2007), Sóng gió gia tộc 2 (2008), Cung tâm kế (2009), Đại thái giám (2012), Sóng gió gia tộc 3 (2017)…

Đặc biệt, với vai diễn phản diện trong Sóng gió gia tộc 2, Mễ Tuyết thắng giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” của TVB vào năm 2008.

Từng khiến Thành Long say đắm

Mễ Tuyết xinh đẹp, thông minh trở thành nữ thần trong lòng biết bao nam nhân lúc bấy giờ. Ít ai biết một trong số đó chính là ngôi sao võ thuật Thành Long.

Lúc đó, Thành Long chỉ là một diễn viên võ thuật không mấy nổi tiếng, còn Mễ Tuyết nổi tiếng khắp Hong Kong (Trung Quốc). Nhiều người cho rằng Thành Long không xứng với Mễ Tuyết.

Sau 8 năm theo đuổi, Thành Long mới có được trái tim của nàng Hoàng Dung xinh đẹp. Một người là nữ thần của làng điện ảnh, một người là siêu sao võ thuật, mối tình của họ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ.

Thành Long mất 8 năm để chinh phục trái tim Mễ Tuyết.

Sau một thời gian gắn bó, mối quan hệ giữa Thành Long và Mễ Tuyết không đi đến cái kết trọn vẹn. Đến năm 2016, Mễ Tuyết xuất hiện trong bữa tiệc chúc mừng Thành Long được nhận giải Oscar danh dự. Hai người vui vẻ chụp ảnh chung.

Năm 1984, Mễ Tuyết yêu cầu thủ bóng đá kiêm diễn viên Doãn Chí Cường. Hai người sống chung hơn 20 năm, Doãn Chí Cường từng cầu hôn bà hơn 10 lần, nhưng nữ diễn viên không đồng ý.

Đáng tiếc, chuyện tình của họ bị chia cắt bởi số phận. Năm 2010, Doãn Chí Cường qua đời do bệnh ung thư. Từ đó, Mễ Tuyết chọn sống một mình, không kết hôn hay sinh con.

Tuổi 70 trẻ đẹp, sống độc thân

Nhiều năm qua, Mễ Tuyết vẫn sống độc thân và không yêu thêm ai. Ở tuổi 70, Mễ Tuyết vẫn giữ được nét đẹp, trẻ trung. Không chỉ nhan sắc, vóc dáng của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người trầm trồ vì mảnh mai, thon gọn.

Bà vẫn giữ được thân hình mảnh mai, nuột nà ở tuổi 70.

Mễ Tuyết cũng thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hiện tại trên mạng xã hội. Đối với bà, tuổi tác dường như chỉ là con số. Không chỉ sắc vóc, phong cách đời thường của nữ diễn viên trẻ trung, nhiều màu sắc và hợp thời trang.

Bà có phong cách thời trang trẻ trung, năng động.

Mễ Tuyết vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động trong ngành giải trí. Bên cạnh đó,bà dành thời gian tận hưởng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe. Bà duy trì thói quen tập thể dục. Bộ môn yêu thích của bà là chạy bộ và leo núi.