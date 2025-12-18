Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh: Một mình nuôi 2 con, sống khép kín tuổi xế chiều

(VTC News) -

Vào vai Lý Mạc Sầu trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp (1995), nữ diễn viên Tuyết Lê từng ngôi sao nức tiếng một thời của màn ảnh Hong Kong.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 14 tuổi

Tuyết Lê (tên thật là Nghiêm Huệ Minh), sinh năm 1965 trong gia đình khá giả ở Hong Kong (Trung Quốc). Bà là em gái nữ diễn viên Mễ Tuyết - một trong những minh tinh Hoa ngữ nổi tiếng nhất điện ảnh xứ hương cảng thập niên 1980.

Năm 14 tuổi, Tuyết Lê bắt đầu gia nhập làng giải trí. Dưới sự giúp đỡ của chị gái, bà sớm gặt hái thành công. Năm 1979, Tuyết Lê tham gia bộ phim Thân tình đóng cùng Châu Nhuận Phát. Bà từng có thời gian hò hẹn với cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh khi mới vào nghề.

Tuyết Lê xuất sắc vào vai Lý Mạc Sầu trong “Thần điêu đại hiệp”.

Tham gia nhiều phim nhưng vai diễn mà khán giả nhớ nhất về Tuyết Lê chính là hình ảnh ác nữ Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp năm 1995. Nhờ cách thể hiện xuất sắc, bà trở thành một trong những Lý Mạc Sầu ấn tượng nhất màn ảnh và không ai có thể thay thế. Thời gian đó, Tuyết Lê còn được mệnh danh là "Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh" vì nhan sắc hiếm có.

Sau vai diễn Lý Mạc Sầu, Tuyết Lê tiếp tục tham gia thêm 2 vai diễn ghi dấu ấn lớn của TVB là Thiên Long bát bộ (năm 1997) và Cỗ máy thời gian (năm 2001).

Bi kịch "yêu nhầm người, khổ một đời"

Những năm đầu của sự nghiệp, Tuyết Lê được đánh giá là một diễn viên tiềm năng. Song, tới năm 1982, bi kịch cuộc đời của Tuyết Lê bắt đầu xảy đến.

Thời điểm này, bà sang Thái Lan đóng phim và quen Từ Thiếu Cường - nam diễn viên võ thuật đình đám một thời của Hong Kong (Trung Quốc). Họ hợp tác trong bộ phim Dưỡng quỷ. Vẻ ngoài điển trai, tính cách hào hiệp của Từ Thiếu Cường khiến Tuyết Lê mê mệt.

Bất chấp khoảng cách 15 tuổi, Tuyết Lê vẫn một lòng một dạ gắn bó với Từ Thiếu Cường mà không biết người đàn ông trong mộng của mình đã có gia đình.

Tuyết Lê từng là ngôi sao nức tiếng một thời của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Khi phát hiện bản thân đang mang thai con chung của hai người, Tuyết Lê bị dư luận lên án vì là người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác.

Dù đối mặt với những lời chỉ trích, Tuyết Lê lựa chọn tình yêu, chấp nhận hy sinh sự nghiệp và sinh con cho Từ Thiếu Cường. Bà bị các nhà làm phim cạch mặt, cấm xuất hiện trong các tác phẩm của mình vì bị khán giả tẩy chay.

Sống bên nhau vài năm, Thiếu Cường vẫn không bỏ được thói lăng nhăng, liên tục làm tổn thương Tuyết Lê. Lúc này, bà lựa chọn từ bỏ người đàn ông bội bạc, trở thành mẹ đơn thân nuôi 2 con.

Tuổi 60 sống khép kín

Sau khi ly hôn Từ Thiếu Cường, Tuyết Lê gửi hai con sang Canada cho dì và chị gái chăm sóc, còn bà ở lại Hong Kong để tiếp tục đóng phim. Trong suốt những năm dài xa cách, các con không được gặp mẹ nên cũng trở nên xa cách.

Có thời điểm con gái Tuyết Lê từng không nhận ra mẹ khiến nữ diễn viên vừa đau lòng vừa sợ hãi. Cuối cùng, bà dần gác lại công việc để dành thời gian cho các con.

Tuyết Lê bên hai người con.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến Tuyết Lê không còn muốn mở lòng. Bà quyết định sống độc thân, tập trung chăm sóc và dồn tình yêu cho các con. Bà cũng chọn cuộc sống kín tiếng, khép mình với truyền thông và bạn bè.

Dù bất hạnh trong tình duyên nhưng Tuyết Lê lại có hai con hiếu thảo, thành đạt. Những năm qua, bà sống kín tiếng, thỉnh thoảng tham gia các hoạt động của làng giải trí.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Tuyết Lê không còn được mời đóng phim nhiều năm qua. Bà từng làm video kể về quá khứ năm xưa trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập nhưng không được nhiều người chú ý.

Nhan sắc hiện tại của Tuyết Lê (bên phải) khiến nhiều người tiếc nuối.

Trong một dịp phỏng vấn hiếm hoi vào năm 2023, bà từng nói các con là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng.

"Tôi luôn chịu trách nhiệm về hành động của mình và không bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác. Nếu khi đó, tôi không quyết định làm mẹ đơn thân, có lẽ cuộc đời tôi đã khác. Nhưng cũng không ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vẫn tin, mình lựa chọn đúng", bà trải lòng.