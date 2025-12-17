Dương Quý Phi đẹp nhất mọi thời đại: Bất ngờ giải nghệ, sống kín tiếng ở tuổi 60

(VTC News) -

Vào thập niên 1980-1990, Lâm Phương Bình được xem là ngôi sao sáng của màn ảnh Hoa ngữ. Nhắc đến hình tượng Dương Quý Phi, chưa ai vượt qua hình tượng này với vai diễn của Lâm Phương Bình. Cũng vì thế mà sau hàng chục năm, khán giả vẫn gọi tên bà là "Dương Quý Phi đẹp nhất mọi thời đại".

Đệ nhất mỹ nhân thập niên 1980

Lâm Phương Bình sinh năm 1965 tại Trung Quốc. Thời hoàng kim, bà được truyền thông Hoa ngữ mô tả đẹp như "tiên nữ bất tử với khí chất lạnh lùng".

Năm 16 tuổi, Lâm Phương Bình tham gia bộ phim đầu tay. Với khả năng diễn xuất trời phú cùng vẻ ngoài ưa nhìn, bà nhanh chóng nổi tiếng.

Trong số các vai diễn nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô phải kể tới nhân vật Dương Quý Phi trong phim Đường Minh Hoàng (1990) do đài CCTV sản xuất. Nhờ vai diễn kinh điển này, Lâm Phương Bình được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân thập niên 1980.

Vẻ đẹp của Lâm Phương Bình được ca ngợi như Dương Quý Phi bước ra từ sử sách.

Được biết, để có được vai diễn này, Lâm Phương Bình phải vượt qua gần 1700 người cùng tuyển vai. Khi nhận lời tham gia bộ phim, Lâm Phương Bình có dáng gầy, cao nên buộc phải tăng cân để đảm bảo tạo hình nhân vật. Vì thế, nữ diễn viên đã tăng thêm 15kg.

Vai diễn Dương Quý Phi là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Lâm Phương Bình. Vai diễn cũng giúp bà giành giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Kim Ưng 1993.

Bị nhiều người ghen tị vì quá xinh đẹp

Nổi tiếng chỉ sau một vai diễn, Lâm Phương Bình nhận được sự mến mộ của khán giả nhưng cũng nhận không ít sự ghen tị của các đồng nghiệp cùng lứa. Nữ diễn viên từng suýt bị hủy hoại dung nhan trong một tai nạn ở phim trường.

Lâm Phương Bình kể lại, khi đang vào nhà tắm, một chiếc ly thủy tinh bất ngờ rơi xuống trước mặt. May mắn, vết thương chỉ ở ngoài da, không ảnh hưởng đến nhan sắc và tính mạng. Sau này, hung thủ được phát hiện là một diễn viên do ganh ghét nên bày mưu nhằm hủy hoại nhan sắc của nữ diễn viên.

Không chỉ vậy, bà còn từng gây xôn xao khi có người tung ra những hình ảnh nhạy cảm trên trường quay. Sau đó, một nhiếp ảnh gia chứng minh đây không phải ảnh của Lâm Phương Bình, giúp bà được giải oan.

Lâm Phương Bình kết hôn với nghệ sĩ Lý Lăng.

Năm 1987, Lâm Phương Bình kết hôn với Lý Lăng - nghệ sĩ tài năng, điển trai, có tiếng lúc đó. Cặp đôi gặp nhau khi cộng tác trong dự án phim U cốc luyến ca. Đến năm 1996, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng.

Sống kín tiếng sau khi giải nghệ

Sau khi con trai được một tuổi, Lâm Phương Bình quay trở lại đóng phim. Bà góp mặt trong một số bộ phim như Yến Tử Lý Tâm, Bạch phát ma nữ, Hiệp Nữ Sấm Quan Đông, Huệ An Nữ…

Vì quá bận rộn chăm sóc cho gia đình, Lâm Phương Bình thông báo giải nghệ vào năm 2003. Nhiều khán giả tiếc nuối khi bà từ bỏ sự nghiệp khi vẫn đang ở đỉnh cao.

Sau khi giải nghệ, Lâm Phương Bình toàn tâm toàn ý chăm sóc con trai và làm hậu phương cho chồng trong sự nghiệp. Với sự hỗ trợ của Lâm Phương Bình, chồng cô cũng ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, trở thành nhạc trưởng cấp quốc gia và từng là tổng chỉ huy dàn nhạc một chương trình nổi tiếng của đài CCTV (Trung Quốc) trong nhiều năm.

Dù sự nghiệp cá nhân phải tạm gác lại nhưng Lâm Phương Bình vẫn thấy hạnh phúc khi chứng kiến sự thành đạt của chồng và con. "Dương Quý Phi đẹp nhất màn ảnh" hiện dành thời gian chăm sóc bản thân, đọc sách, sáng tác thơ.

Hình ảnh trẻ trung của Lâm Phương Binh ở tuổi 60.

Ở tuổi 60, Lâm Phương Bình vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Những năm qua, bà chọn cuộc sống kín tiếng. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021, mỹ nhân một thời thừa nhận đang sống rất bình yên và viên mãn, chưa từng hối tiếc điều gì.