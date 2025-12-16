Đang ăn mừng HCV SEA Games 33, VĐV Việt Nam có hành động đáng ngưỡng mộ

(VTC News) -

VĐV Việt Nam dừng ăn mừng và thượng cờ tổ quốc lên vai.

Ở nội dung 4x400m tiếp sức nữ, điền kinh Việt Nam tham dự với huy vọng rất lớn có được tấm huy chương vàng. Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc lần lượt xuất trận.

Các cô gái Việt Nam thể hiện sự áp đảo so với các đối thủ còn lại để cán đích đầu tiên với thành tích 3 phút 32 giây 59.

Khi đang ăn mừng tấm huy chương vàng danh giá của mình, đội điền kinh Việt Nam nhận thấy ban tổ chức đang trao huy chương cho các nước như Malaysia, Philippines và Thái Lan ở nội dung khác. Ngay lập tức, Nguyễn Thị Hằng và các đồng đội đứng nghiêm trang, thượng cờ Việt Nam trên vai và nghiêm trang trong lễ hát quốc ca.

Hành động của đội điền kinh Việt Nam nhận được tình cảm và sự tôn trọng từ truyền thông quốc tế cũng như các vận động viên nước bạn.