Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 12/1/2026 - XSTTH 12/1

XSTTH 12/1. Kết quả xổ số Huế hôm nay 12/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 12/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 12/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 12/1/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 12/1/2026

Xem thêm KQXSTTH các ngày quay gần đây nhất

- XSTTH 5/1, kết quả xổ số Huế thứ Hai ngày 5/1/2026

XSTTH 5/1, kết quả xổ số Huế ngày 5/1/2026.

- XSTTH 4/1/2026

XSTTH 4/1, kết quả xổ số Huế ngày 4/1/2026.

- XSTTH 29/12/2025

XSTTH 29/12, kết quả xổ số Huế ngày 29/12/2025.

- XSTTH 28/12/2025

XSTTH 28/12, kết quả xổ số Huế ngày 28/12/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế quay thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk quay thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa quay thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận quay thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Khánh Hòa, Kon Tum quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 12/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.