Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 5/1/2026 - XSTTH 5/1

XSTTH 5/1. Kết quả xổ số Huế hôm nay 5/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 5/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 5/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 5/1/2026 - Xổ số Huế thứ Hai ngày 5/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 5/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.