Nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu nào sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ?

Trước phiên giao dịch đầu năm mới Bính Ngọ, các chuyên gia đưa ra dự báo lạc quan về thị trường và gợi ý cho nhà đầu tư lựa chọn nhóm cổ phiếu cho những ngày đầu tiên.

Nhiều tín hiệu lạc quan cho thị trường và nhà đầu tư

Ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AZFin Việt Nam nhận định, bước sang năm 2026, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản mạnh và định giá còn ở mức hợp lý.

Theo đó, trong những ngày đầu tiên của năm 2026, dòng tiền đầu tư sẽ tiếp tục xu hướng phân hóa rõ nét, thay vì lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường. Dòng tiền nhiều khả năng tập trung vào các ngành và doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, tăng trưởng bền vững và hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển của nền kinh tế.

“Nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến những doanh nghiệp sở hữu câu chuyện đầu tư rõ ràng, gắn với chiến lược dài hạn, lợi thế cạnh tranh và khả năng mở rộng trong tương lai, thay vì chỉ dựa vào các nhịp tăng ngắn hạn mang tính đầu cơ”, ông Phục nói.

Ngoài ra, diễn biến của lãi suất, tỷ giá, giá vàng, tài sản số trên thị trường quốc tế cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn kênh đầu tư. Đặc biệt, dòng vốn ngoại và tiến trình nâng hạng thị trường được kỳ vọng tiếp tục là yếu tố then chốt, tác động mạnh đến việc lựa chọn nhóm ngành và cổ phiếu cụ thể trong năm tới.

Nhiều tín hiệu lạc quan cho các nhà đầu tư ngay trong phiên giao dịch đầu của năm mới Bính Ngọ. (Ảnh minh hoạ).

“Trong đó, một số nhóm ngành sẽ có nhiều triển vọng và cũng là nền tảng đáng chú ý cho năm 2026. Trước hết là nhóm ngân hàng và dịch vụ tài chính. Nhóm ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số cùng với nhóm chứng khoán đang tích cực mở rộng vốn để đáp ứng nhu cầu thị trường là hai nhóm ngành đáng chú ý nhất.

Bên cạnh đó, nhóm tiêu dùng - bán lẻ, đặc biệt các doanh nghiệp đầu ngành, có thể hưởng lợi từ mùa cao điểm cuối năm và xu hướng phục hồi của sức cầu nội địa”, ông Phục đưa ra dự báo.

Cũng theo ông Phục, bất động sản có thể từng bước khởi sắc ở những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tài chính lành mạnh và sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực. Nhóm nông nghiệp và xuất khẩu cũng là điểm nhấn đầu tư lưu ý khi nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp quy mô lớn và áp dụng công nghệ tiên tiến để đạt năng suất cao.

Nhiều cơ hội để lựa chọn

Còn ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDIRECT nhận định, dòng tiền thông minh đang có xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản mạnh và định giá còn ở mức hợp lý để quản trị rủi ro và tìm kiếm sự bền vững.

Trong đó, ngành ngân hàng duy trì tích cực do hệ thống ngân hàng vẫn là kênh cung ứng vốn chủ đạo cho nền kinh tế. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2026 - 2030 dự báo đạt mức khoảng 20%/năm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho toàn ngành.

“Nhóm cổ phiếu có mức cổ tức bằng tiền cao cũng đáng được quan tâm lưu ý đưa vào danh mục. Đây là nhóm cổ phiếu có nền giá thấp và biên độ an toàn tốt cho việc đầu tư. Trong đó, bất động sản khu công nghiệp và năng lượng là hai ngành nổi bật nhờ dòng tiền kinh doanh mạnh, ít biến động và duy trì cổ tức tiền mặt đều đặn”, ông Hinh cho biết.

Với định giá tương đối hấp dẫn và nền tảng kinh doanh vững chắc, ông Hinh cho rằng đây là nhóm cổ phiếu tiềm năng để trú ẩn và thu hút dòng tiền khi thị trường ưu tiên quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường bất động sản và xu hướng đẩy mạnh đầu tư công là nhóm Vật liệu xây dựng - Thép, Đá và Xây dựng.

“Sự cộng hưởng giữa làn sóng đẩy mạnh đầu tư công và sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản dân dụng đang tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho toàn ngành xây dựng vào năm 2026. Khi các dự án lớn đồng loạt bước vào giai đoạn thi công thực tế, nhu cầu tiêu thụ nguyên vật liệu sẽ tăng vọt, tạo đà bứt phá lợi nhuận trực tiếp cho nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng như thép và đá.

Đồng thời, việc triển khai xây dựng hàng loạt các dự án nhà ở sau giai đoạn tháo gỡ pháp lý cũng mang lại khối lượng công việc khổng lồ cho nhóm Xây dựng dân dụng. Với triển vọng doanh thu rõ ràng và sự cải thiện mạnh mẽ về dòng tiền, các nhóm cổ phiếu này được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền dẫn dắt trên thị trường chứng khoán trong năm 2026", ông Hinh dự báo.

Trong khi đó, ông Hoàng Việt Phương, Công ty chứng khoán SSI cho rằng, giai đoạn năm 2026-2030 được dự báo là chu kỳ giải ngân mạnh cho hạ tầng giao thông, năng lượng và các dự án trọng điểm.

Các nhóm hưởng lợi trực tiếp gồm xây dựng, vật liệu xây dựng, hạ tầng giao thông, dầu khí và năng lượng. Không dừng lại ở đó, dòng vốn đầu tư công còn lan tỏa sang các ngành phụ trợ, từ logistics đến cung ứng nguyên vật liệu.

Năng lượng (điện, dầu khí, năng lượng tái tạo) cũng được đánh giá là nhóm ngành tạo nền tăng trưởng dài hạn. Bước sang năm mới, nhu cầu điện, nhiên liệu và các nguồn năng lượng mới dự kiến tiếp tục tăng khi Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng.

Các dự án năng lượng lớn không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn giữ sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế gay gắt, năng lượng là mắt xích quan trọng hỗ trợ tăng trưởng bền vững nhiều năm tới.