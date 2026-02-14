Chứng khoán Việt Nam 2026 sẽ chinh phục đỉnh cao 2.000 điểm?

(VTC News) -

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển - Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định: Năm 2026 được xem là thời điểm bản lề, khi thị trường vốn bao gồm cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp vươn lên đóng vai trò kênh dẫn vốn chủ đạo cho khu vực doanh nghiệp, từng bước thay thế sự thống lĩnh của tín dụng truyền thống nhằm giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, trong câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán, sau khi cơ bản tháo gỡ các rào cản kỹ thuật trong năm 2025, Việt Nam đang đứng trước cơ hội mang tính lịch sử.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở tháng 3/2026, khi FTSE thực hiện đợt đánh giá chuyên biệt liên quan đến tiêu chuẩn “Global Broker” - tiền lệ hiếm hoi dành cho một quốc gia đang trong lộ trình chờ nâng hạng. Động thái này được xem là bước đệm quan trọng để Việt Nam chính thức gia nhập nhóm thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.

Khi quá trình nâng hạng diễn ra, thị trường sẽ đồng thời đón nhận hai làn sóng dòng vốn. Các quỹ đầu tư chủ động thường có xu hướng giải ngân sớm để đón đầu câu chuyện, trong khi các quỹ thụ động, đặc biệt là ETF, sẽ bắt đầu rót vốn mạnh mẽ ngay sau khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Sự cộng hưởng của hai dòng vốn này không chỉ giúp cải thiện thanh khoản mà còn tái định vị thị trường vốn Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Chuyên gia dự báo chỉ số chứng khoán Việt Nam năm 2026 có thể đạt đỉnh 2.000. (Ảnh minh họa).

Cũng theo ông Minh, sức hút của thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2026 được củng cố bởi ba trụ cột quan trọng. Trước hết là yếu tố vĩ mô, khi sự ổn định chính trị cùng triển vọng tăng trưởng kinh tế bền vững đang giúp Việt Nam nổi lên như một “vịnh tránh bão” của dòng vốn quốc tế.

Bên cạnh đó, mặt bằng định giá hiện tại vẫn ở mức thấp so với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn của doanh nghiệp niêm yết.

Đặc biệt, làn sóng IPO và thoái vốn Nhà nước dự kiến có thể bổ sung thêm khoảng 50 tỷ USD vốn hóa mới cho thị trường, qua đó mở rộng đáng kể quy mô và chiều sâu.

Với những động lực này, cùng sự hỗ trợ từ các chính sách mang tính thực chất của Chính phủ như Nghị quyết 79 hay Nghị định 20, VN-Index hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mốc trên 2.000 điểm khi định giá P/E quay trở lại vùng đỉnh lịch sử khoảng 18 lần.

Tuy nhiên, thị trường năm 2026 sẽ không tăng trưởng theo kiểu đồng loạt như các chu kỳ trước. Thay vào đó, xu hướng phân hóa sẽ diễn ra ngày càng rõ nét và quyết liệt hơn. Dòng tiền sẽ không còn chạy theo “sóng” chung mà dịch chuyển có chọn lọc, bám sát các chính sách, nghị quyết và định hướng điều hành của Chính phủ.

Những doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, cải cách thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế hoặc sở hữu câu chuyện tăng trưởng nội tại rõ ràng sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn. Ngược lại, các doanh nghiệp thiếu nền tảng cơ bản hoặc không bắt nhịp được với xu thế chính sách sẽ dần bị bỏ lại phía sau trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Thị trường chứng khoán được dự đoán sẽ tăng trưởng 18% năm 2026. (Ảnh minh hoạ).

Đồng quan điểm, các chuyên gia của Công ty chứng khoán ABS cũng dự đoán, trong bối cảnh lãi suất dự kiến vẫn ở vùng thấp và không có nhiều các kênh đầu tư thay thế, dự kiến dòng tiền nội sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào thị trường chứng khoán năm 2026.

Còn ở phía các nhà đầu tư nước ngoài, triển vọng đầu tư vẫn đang ở mức hấp dẫn khi so sánh tăng trưởng GDP dự báo cao nhất trong khu vực năm 2026. Đồng thời, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE nâng hạng từ “Cận biên” lên “Mới nổi”, nhiều quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào thị trường mới nổi sẽ phân bổ lượng vốn lớn vào thị trường Việt Nam.

Việt Nam vẫn tiếp tục thực thi các cải cách toàn diện, bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa các lĩnh vực và có các cuộc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) chất lượng cao hơn. Ước tính trong giai đoạn 2025-2027, các thương vụ IPO tiềm năng có thể đạt giá trị lên đến 47 tỷ USD, đem lại thêm nhiều cổ phiếu chất lượng cao, thu hút dòng vốn ngoại.

Với các dự báo trên, ABS nhận định, VN-Index năm 2026 sẽ tăng vượt đỉnh năm 2025 và hướng tới mục tiêu 1.940 điểm trong kịch bản thận trọng, kịch bản tích cực có thể tăng lên 2.040 - 2.188 điểm.

Tương tự, theo dự báo của Công ty Chứng khoán Vietcap, VN-Index trong năm 2026 có thể hướng tới mốc 2.033 điểm, tương ứng mức tăng khoảng 17% so với mặt bằng năm trước. Động lực chính cho kịch bản này đến từ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi định giá thị trường được kỳ vọng trở nên hấp dẫn hơn.

Báo cáo Triển vọng Đầu tư năm 2026 của VPBankS Research cho thấy, kỳ vọng vĩ mô sẽ gia tăng sự ổn định trong năm 2026. Đồng thời, chất lượng nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng đã cải thiện trong 9 tháng 2025, phát tín hiệu tích cực cho triển vọng thị trường năm 2026. VPBankS Research dự báo mục tiêu VN-Index đến cuối năm 2026 là 2.087 điểm.