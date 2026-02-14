Hiện trạng cầu gần 4.900 tỷ đồng nối TP.HCM với Đồng Nai sau hơn 2 năm thi công

Đây là cây cầu duy nhất bắc qua sông Thị Vải kết nối TP.HCM và Đồng Nai, đồng thời là cầu extradosed có nhịp lớn nhất châu Á, với tĩnh không thông thuyền 55 m, đủ điều kiện cho tàu trọng tải 30.000 tấn lưu thông. Công trình được khởi công từ cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.