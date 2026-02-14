Thi công xuyên Tết dự án Vành đai 3 TP.HCM, nỗ lực thông xe trước 30/4

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà thầu bố trí lực lượng trực để duy trì an ninh, an toàn và vệ sinh công trường. Dự kiến hơn 300 nhân công, kỹ sư cùng khoảng 90 thiết bị sẽ làm việc xuyên Tết tại các vị trí trọng điểm như phần đường đầu cầu nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn, các hạng mục hoàn thiện cầu cạn tại khu vực thành phố Thủ Đức trước đây và xử lý đất yếu bằng phương pháp bơm hút chân không tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh trước đây.