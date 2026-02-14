Thi công xuyên Tết dự án Vành đai 3 TP.HCM, nỗ lực thông xe trước 30/4

Những ngày cuối năm, không khí thi công trên tuyến 15km Vành đai 3 trên cao qua TP.HCM diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là công tác thảm nhựa mặt đường.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại đoạn tuyến băng qua khu vực thành phố Thủ Đức trước đây, nhiều mũi thi công được triển khai song song. Các đơn vị tập trung hoàn thiện lớp bê tông nhựa, xử lý những đoạn cuối cùng để bảo đảm mặt đường đồng bộ, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Tại gói thầu XL1, khối lượng thảm nhựa cơ bản hoàn thành, chỉ còn đoạn ngắn đang được triển khai. Trên công trường, xe lu, xe rải nhựa hoạt động liên tục, siết chặt từng lớp vật liệu, bảo đảm độ bằng phẳng và chất lượng bề mặt. Lớp nhựa mới trải kéo dài hàng kilomet, tạo thành dải mặt đường liền mạch khi nhìn từ trên cao.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết, hạng mục thảm nhựa tại gói XL1 đang được tăng tốc và phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán.
Khi XL1 về đích, các gói XL1, XL2 và XL3 - trong đó có đoạn đi xuyên qua khu đô thị Vinhomes Grand Park - được kết nối thông suốt, hình thành tuyến mặt đường hoàn chỉnh trên cao.
Hiện các gói XL2 và XL3 đã hoàn thành phần lớn khối lượng thảm nhựa, lắp đặt kính chống ồn và nhiều hạng mục phụ trợ. Ở các gói XL4, XL5 - đoạn qua phường Long Bình theo hướng về nút giao Tân Vạn tuyến chính cơ bản đã được kết nối liên tục, nhiều đoạn mặt đường đã hoàn thiện, bảo đảm độ phẳng và an toàn khai thác.
Song song đó, tuyến đường nối Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch cũng đang được thi công đồng bộ, tiến gần giai đoạn hoàn thành. Các hạng mục cầu cạn, đường dẫn và kết nối giao thông được triển khai đồng thời để bảo đảm tính liên thông toàn tuyến.
Theo Ban Giao thông, mục tiêu đặt ra là thông xe tuyến Vành đai 3 qua TP.HCM trước 30/4/2026 đối với các đoạn đủ điều kiện khai thác. Riêng các gói thầu phía Đông, một số hạng mục sẽ được tổ chức thi công xuyên Tết nhằm bảo đảm tiến độ chung.
Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các nhà thầu bố trí lực lượng trực để duy trì an ninh, an toàn và vệ sinh công trường. Dự kiến hơn 300 nhân công, kỹ sư cùng khoảng 90 thiết bị sẽ làm việc xuyên Tết tại các vị trí trọng điểm như phần đường đầu cầu nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn, các hạng mục hoàn thiện cầu cạn tại khu vực thành phố Thủ Đức trước đây và xử lý đất yếu bằng phương pháp bơm hút chân không tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh trước đây.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (giai đoạn 1) có tổng chiều dài hơn 90km, tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 - 100km/h tùy từng đoạn.
Tuyến đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cũ và Long An cũ, giữ vai trò kết nối các trục giao thông liên vùng, giảm tải cho khu vực nội đô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.
Trong đó, đoạn tuyến trên cao dài 15km qua TP.HCM được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất, đóng vai trò kết nối TP.HCM với Đồng Nai và các tuyến cao tốc hiện hữu. Việc hoàn thiện lớp thảm nhựa và các hạng mục chính trên đoạn này được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng, tiến gần hơn đến mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác theo kế hoạch.