Tăng tốc thi công gần 15km Vành đai 3 trên cao xuyên đô thị TP.HCM

Tuyến Vành đai 3 qua TP.HCM dài hơn 47 km, trong đó khoảng 14,7 km được xây dựng trên cao, kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đi qua khu vực thành phố Thủ Đức cũ và kết thúc tại nút giao Tân Vạn.
Đoạn 14,7 km tuyến Vành đai 3 TP.HCM đi qua các phường Long Bình, Long Phước và Long Trường. Trước đó, ngày 19/12, đoạn cầu cạn đã thông xe kỹ thuật, tạo động lực cho phát triển hạ tầng và thị trường bất động sản khu Đông.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu tháng 1, đoạn cầu cạn tuyến Vành đai 3 đã dần hoàn thiện hình hài. Nhiều hạng mục cơ bản xong, hiện các đơn vị tiếp tục lắp đèn chiếu sáng, biển báo, đèn tín hiệu, lưới chống chói, sơn vạch kẻ đường và hệ thống báo hiệu phục vụ giao thông thủy tại các cầu vượt sông.
Trên công trường, nhà thầu đang tiếp tục thi công lớp bê tông nhựa và vách chống ồn.
Một số đoạn trên tuyến đã được trải nhựa hoàn thiện.
Để đưa dự án về đích đúng tiến độ cam kết, nhà thầu huy động tối đa lực lượng công nhân, máy móc thiết bị thi công liên tục.
Theo kế hoạch, thảm nhựa sẽ hoàn tất trong dịp Tết, hệ thống giao thông thông minh và chiếu sáng sẽ triển khai trong quý I/2026
Tại khu vực đường nối Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đang được thi công song song, dần hoàn thiện.
Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, tổng sản lượng toàn dự án Vành đai 3 qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh hiện đạt trên 70%. Riêng đoạn cầu cạn qua Long Bình, Long Phước, 5 gói thầu xây lắp chính đạt 78%, trong đó phần cầu cạn hoàn thành hơn 87%.
Về vật liệu, nguồn cát hiện đã bảo đảm, với Đồng Tháp, Vĩnh Long cung cấp ổn định. Các loại đá và vật liệu khác được tập kết theo từng phân đoạn để tránh bị động, nhất là trong mùa mưa.
Dự kiến, đoạn cầu cạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn sẽ thông xe trước ngày 30/4/2026. Toàn tuyến Vành đai 3 dài 76,34 km sẽ khép kín và thông xe đồng bộ vào ngày 30/6/2026.