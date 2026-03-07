Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

(VTC News) -

Năm 2017, MV Em gái mưa của Hương Tràm ra mắt, nhanh chóng trở thành một hiện tượng của showbiz Việt. Thành công của ca khúc giúp cho bộ đôi diễn viên chính là Mai Tài Phến và Thanh Vy trở nên nổi tiếng.

Sau 9 năm, Mai Tài Phến có sự nghiệp khởi sắc và danh tiếng khá vang dội khi lấn sân thành đạo diễn, còn Thanh Vy lại khá trầm.

Thanh Vy và Mai Tài Phến nổi tiếng nhờ MV "Em gái mưa".

Thanh Vy sinh năm 1992, được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên. Khi đóng MV Em gái mưa, cô vào vai nữ sinh, có tình cảm với giáo sinh Vũ - nhân vật do Mai Tài Phến đảm nhận. Họ từng được nhận xét đẹp đôi, có nhiều cảnh quay tình cảm.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong veo, Thanh Vy nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ hiệu ứng của ca khúc. Cô được khán giả đặt cho biệt danh là "em gái mưa".

MV "Em gái mưa"

Sau thành công này, Thanh Vy còn góp mặt trong MV của nhiều ca sỹ như Đông Nhi, Đức Phúc, Đăng Khôi... Cô liên tục được mời đóng quảng cáo và phim, đáng chú ý như phim hài Tết Đích tôn độc đắc.

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, nữ diễn viên bất ngờ rời làng giải trí để lấy chồng, sinh con và sang Australia sinh sống. Kể từ đó, người đẹp chọn cuộc sống kín tiếng, không dùng mạng xã hội. Đến cuối năm 2022, Thanh Vy mở lại trang cá nhân và thông báo đã ly hôn sau 4 năm chung sống.

Thanh Vy trở lại Việt Nam sau đổ vỡ hôn nhân.

Sau đổ vỡ, Thanh Vy trở về Việt Nam và quyết tâm trở lại nghệ thuật. Trong chương trình Mẹ bỉm sữa vào năm 2023, cô từng nghẹn ngào tiết lộ những “sóng gió” khi mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

Khi con được 2 tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hai vợ chồng Thanh Vy nảy sinh mâu thuẫn. Cô muốn đi làm lại nhưng chồng và gia đình lại muốn cô ở nhà chăm con. Đó là lý do cô chọn cách ly hôn.

Theo nữ diễn viên, con trai cô hiện sinh sống ở Australia với nhà nội. Dù rất nhớ con nhưng Vy xác định nếu bé ở nước ngoài sẽ có tương lai tốt hơn. Thanh Vy còn mẹ ruột ở Việt Nam nên chọn cách đi đi về về thăm con, trò chuyện với chồng cũ để hỏi thăm, chia sẻ hình ảnh của bé.

Cuối năm 2023, Thanh Vy tái xuất trong một dự án phim ngắn. Tạo hình nữ sinh của cô được khen trẻ trung, dễ thương, không khác trước quá nhiều. Tuy nhiên, phim không tạo được hiệu ứng như mong đợi.

Ở tuổi 34, Thanh Vy không còn đóng phim mà chuyển sang làm KOL, livestream, tham gia một số sự kiện quảng bá sản phẩm. Cô vẫn khá kín tiếng, hạn chế chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư.

Thanh Vy chọn cuộc sống kín tiếng.

Trải qua nhiều thăng trầm, nữ diễn viên đã tìm lại được trạng thái tích cực và cảm giác hạnh phúc. Cô được nhiều người nhận xét có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung so với tuổi.

Trên trang cá nhân, Thanh Vy đăng nhiều hình ảnh đời thường, cuộc sống bình dị bên bạn bè, đồng nghiệp. Cô vẫn vắng bóng trong nhiều sự kiện giải trí, chưa có ý định trở lại với nghệ thuật.