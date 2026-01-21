Chuyên gia dự báo kịch bản của thị trường chứng khoán, bất động sản 2026

(VTC News) -

Chứng khoán có thể đạt 2.000 điểm

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển - Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo “La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền" rằng, năm 2026 được xem là thời điểm bản lề, khi thị trường vốn bao gồm thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp vươn lên đóng vai trò kênh dẫn vốn chủ đạo cho khu vực doanh nghiệp, từng bước thay thế vai trò thống lĩnh của tín dụng truyền thống nhằm giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán không còn là mục tiêu mang tính biểu tượng mà trở thành một yêu cầu mang tính cấu trúc. Sau khi cơ bản tháo gỡ các rào cản kỹ thuật trong năm 2025, Việt Nam đang đứng trước cơ hội mang tính lịch sử.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở tháng 3/2026, khi FTSE thực hiện đợt đánh giá chuyên biệt liên quan đến tiêu chuẩn “Global Broker” - tiền lệ hiếm hoi dành cho một quốc gia đang trong lộ trình chờ nâng hạng. Động thái này được xem là bước đệm quan trọng để Việt Nam chính thức gia nhập nhóm thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.

Chứng khoán năm 2026 được dự đoán sẽ đạt 2.000 điểm.

Khi quá trình nâng hạng diễn ra, thị trường sẽ đồng thời đón nhận hai làn sóng dòng vốn. Các quỹ đầu tư chủ động thường có xu hướng giải ngân sớm để đón đầu câu chuyện, trong khi các quỹ thụ động, đặc biệt là ETF, sẽ bắt đầu rót vốn mạnh mẽ ngay sau khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Sự cộng hưởng của hai dòng vốn này không chỉ giúp cải thiện thanh khoản mà còn tái định vị thị trường vốn Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Cũng theo ông Minh, sức hút của thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2026 củng cố bởi ba trụ cột quan trọng. Trước hết là yếu tố vĩ mô, khi sự ổn định chính trị cùng triển vọng tăng trưởng kinh tế bền vững đang giúp Việt Nam nổi lên như một “vịnh tránh bão” của dòng vốn quốc tế.

Bên cạnh đó, mặt bằng định giá hiện tại vẫn ở mức thấp so với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn của doanh nghiệp niêm yết.

Đặc biệt, làn sóng IPO và thoái vốn nhà nước dự kiến có thể bổ sung thêm khoảng 50 tỷ USD vốn hóa mới cho thị trường, qua đó mở rộng đáng kể quy mô và chiều sâu.

Với những động lực này, cùng sự hỗ trợ từ các chính sách mang tính thực chất của Chính phủ như Nghị quyết 79 hay Nghị định 20, VN-Index hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mốc trên 2.000 điểm khi định giá P/E quay trở lại vùng đỉnh lịch sử khoảng 18 lần.

Tuy nhiên, thị trường năm 2026 sẽ không tăng trưởng theo kiểu đồng loạt như các chu kỳ trước. Thay vào đó, xu hướng phân hóa sẽ diễn ra ngày càng rõ nét và quyết liệt hơn. Dòng tiền sẽ không còn chạy theo “sóng” chung mà dịch chuyển có chọn lọc, bám sát các chính sách, nghị quyết và định hướng điều hành của Chính phủ.

Những doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, cải cách thể chế, tái cấu trúc nền kinh tế hoặc sở hữu câu chuyện tăng trưởng nội tại rõ ràng sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn.

Ngược lại, các doanh nghiệp thiếu nền tảng cơ bản hoặc không bắt nhịp được với xu thế chính sách sẽ dần bị bỏ lại phía sau trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Đồng quan điểm, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, thị trường chứng khoán năm 2026 đang đứng trước một bước ngoặt về cấu trúc dòng tiền. Năm 2025, mặc dù các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận đáng kể nhưng thực tế con số này chủ yếu đến từ các khoản lợi nhuận khác thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi. Sự tăng trưởng này cũng cho thấy tính khu trú rõ rệt khi dòng tiền tập trung quá mức vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30, để lại khoảng trống cho các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, bối cảnh năm 2026 đang thay đổi khi định giá của nhóm VN30 đã đạt mức cao, tạo điều kiện cho nhóm cổ phiếu Midcap và Smallcap trở nên hấp dẫn hơn nhờ mức định giá thấp.

"Việc lựa chọn danh mục trong năm nay sẽ đòi hỏi sự khắt khe dựa trên thế "kiềng ba chân": nền tảng tăng trưởng thực chất của doanh nghiệp, mức định giá hợp lý và tác động từ các chính sách hỗ trợ", ông Long đưa ra lời khuyên.

Bất động sản vẫn nhiều tiềm năng

Bất động sản khó giảm giá năm 2026. (Ảnh: Minh Đức).

Nhận định về thị trường bất động sản 2026, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng giá sẽ khó giảm.

"Tôi cho rằng lãi suất trong năm nay sẽ tăng, và đây chính là một trong những yếu tố tiếp tục đẩy giá bất động sản đi lên. Mặt bằng giá bất động sản hiện nay đã ở mức rất cao, khiến việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, về dài hạn, thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà ở vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng do nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực", ông Hiếu nhận định.

Vì thế theo ông, với những người đang có tiền nhàn rỗi và chưa đầu tư vào kênh nào, bất động sản vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho mục tiêu dài hạn.

PGS.TS Trần Đình Thiên - Thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cũng dự báo nếu nhìn trong tầm nhìn dài hạn, bất động sản vẫn là một kênh đầu tư tiềm năng. Đặc biệt, sau các đợt sáp nhập đơn vị hành chính, mặt bằng giá bất động sản sẽ xuất hiện những chuyển động mang tính phân hóa rõ rệt. Ở một số địa phương từng là thủ phủ cũ, giá có thể điều chỉnh giảm do suy giảm vai trò trung tâm.

Ngược lại, những khu vực được lựa chọn làm trung tâm hành chính mới, đi kèm với đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông và dịch vụ công, lại có dư địa tăng giá đáng kể. Điều này cho thấy giá bất động sản trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào yếu tố vị trí, “tọa độ” phát triển và mức độ đầu tư hạ tầng, thay vì tăng đồng loạt như các chu kỳ trước.

Về dài hạn, tiềm năng của thị trường bất động sản vẫn được củng cố bởi quá trình nâng chuẩn phát triển đô thị. Các đô thị tương lai không chỉ mở rộng về quy mô mà còn phải đáp ứng những tiêu chí ngày càng cao về môi trường, công nghệ và chất lượng sống, hướng tới mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững.

"Chính vì vậy, hoạt động đầu tư bất động sản cần được đặt trong một tầm nhìn dài hơi, cân nhắc kỹ các yếu tố nền tảng như quy hoạch, hạ tầng, khả năng kết nối và xu hướng phát triển đô thị, thay vì chạy theo các thông tin đồn đoán ngắn hạn hay tâm lý FOMO trước những cơn “sóng” giá nhất thời", PGS.TS Trần Đình Thiên đưa ra lời khuyên.