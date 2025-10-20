Giá vàng tăng như vũ bão, có tiền nên đầu tư gì lúc này?

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, hiện nay có 3 kênh đầu tư đang sinh lời tốt là vàng, chứng khoán và bất động sản. Tuy vậy, mỗi kênh lại có ưu điểm và nhược điểm riêng, cần sự thận trọng trước khi quyết định.

Vàng tăng điên cuồng nhưng dễ giảm sốc

TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường Tài chính - Bất động sản toàn cầu, nhận xét: Sau cơn tăng điên cuồng trong một thời gian dài vừa qua, giá vàng đang “lắc lư” khi nhiều nhà đầu tư chốt lời. Song về xu hướng trung và dài hạn, giá vàng có thể tiếp tục tăng. Nguyên nhân là thương chiến trên toàn cầu chưa ngã ngũ, rủi ro địa chính trị tại nhiều khu vực còn phức tạp, kinh tế toàn cầu vẫn bấp bênh.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC đầu năm chỉ quanh mức 84 triệu đồng/lượng, song đến nay đã vượt 150 triệu đồng/lượng. Nguồn cung khan hiếm cũng tác động mạnh đến sức nóng của vàng.

“Trong các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán, bất động sản, cổ phiếu, tiết kiệm, trái phiếu và tới đây là tiền kỹ thuật số, vàng đang sôi nổi nhất tại Việt Nam. Tâm lý ưa chuộng vàng của người Việt có từ rất lâu đời và hiện nay chưa thể thay đổi hoàn toàn”, TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Vàng là kênh trú ẩn dòng tiền an toàn. (Ảnh: Minh Đức).

Ngoài vàng, theo ông Hiếu, bạc cũng đang được quan tâm hơn rất nhiều so với thời gian trước do nguồn cung dồi dào hơn. Đặc điểm của bạc là thấp hơn giá vàng và mua dễ hơn, phù hợp với nhà đầu tư vốn nhỏ. Giá bạc thường biến động đồng pha với giá vàng nhưng ít bị quản lý chặt chẽ nên giao dịch linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng nhấn mạnh nguy cơ đảo chiều khó lường của các kim loại quý. Ngay cuối tuần trước, giá vàng trong nước đã "bốc hơi" tới 2 triệu đồng/lượng, chắc chắn sẽ khiến không ít nhà đầu tư trở tay không kịp. Không những thế, khoảng cách giữa giá mua và bán luôn được các cửa hàng nới rộng cũng đẩy rủi ro "mua đắt - bán rẻ" về phía khách hàng. Chưa kể thị trường vàng đang trong vòng kiểm soát của Nhà nước, Bộ ngành nên chắc chắn sẽ không thể "một mình một chợ".

"Với kênh đầu tư vàng và bạc, người mua phải cập nhật thường xuyên cả thị trường thế giới lẫn trong nước, lường trước được những rủi ro tiềm ẩn, thận trọng trước khi xuống tiền và đầu tư hợp lý, không nên bỏ tất cả tiền vào cùng một giỏ", ông Hiếu nêu quan điểm.

Cũng theo ông Hiếu, dù nhà đầu tư chọn kênh đầu tư nào thì vẫn phải phải xác định rõ 3 tiêu chí chính:

Thứ nhất là đầu tư vào đâu để đảm bảo an toàn vốn, không bị mất vốn. Thứ hai, đầu tư vào đâu để sinh lời và thứ ba là phải có tính thanh khoản, có thể chuyển hóa ra tiền mặt một cách nhanh chóng. Từ đó, nhà đầu tư có thể chọn kênh đầu tư phù hợp dựa trên cách tính theo thang điểm.

"Tùy vào tuổi tác, khẩu vị rủi ro, mỗi người nên xác định ưu tiên. Người lớn tuổi có thể đặt an toàn vốn lên hàng đầu. Người có nhiều cơ hội đầu tư khác thì coi trọng thanh khoản. Điều quan trọng là phân bổ hợp lý và luôn đặt sự an toàn vốn lên hàng đầu", ông Hiếu nói.

Bất động sản vẫn hấp dẫn

Nhiều chuyên gia cũng phân tích, bất động sản được coi là kênh đầu tư hấp dẫn vì lợi nhuận cao, đặc biệt trong những năm gần đây, và được xem là nơi "trú ẩn" an toàn cho dòng vốn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Bất động sản còn nhiều tiềm năng tăng giá. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes, bất động sản vẫn là kênh hút dòng tiền và giới đầu tư hiện nay tập trung vào hai phân khúc chính. Đó là những sản phẩm cho thuê được ngay, sinh lời ổn định hoặc bất động sản đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu an cư, tiện ích, có thể khai thác lâu dài.

"Nhiều nhà đầu tư nghiên cứu rất kỹ các chỉ số kinh tế vĩ mô, chiến lược phát triển của địa phương, cùng với yếu tố di dân, vận động dân cư và tốc độ đô thị hóa. Họ ưu tiên những tỉnh đã đầu tư mạnh vào hạ tầng, cơ sở sản xuất - nhất là công nghiệp; những địa phương được kết nối tốt qua trục giao thông chính, có mật độ dân cư và đô thị hóa đủ lớn để bảo đảm tính thanh khoản", ông Chung nói.

TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) nhận định, dòng vốn rẻ đã tạo ra sức bật rõ rệt cho bất động sản, kết hợp cùng những động lực dài hạn như hạ tầng cao tốc, FDI vào Việt Nam, du lịch và thu nhập tăng.

"FDI chảy mạnh vào Việt Nam đã thúc đẩy nhu cầu bất động sản công nghiệp, kho vận, văn phòng và cả thị trường nhà ở cho chuyên gia. Du lịch phục hồi cũng tạo “cú hích” cho bất động sản nghỉ dưỡng, trong khi thu nhập người dân tăng dần củng cố sức mua nhà ở. Có thể nói, bất động sản đang đứng trước “cơn gió thuận” từ cả chính sách tiền tệ lẫn động lực vĩ mô khiến thị trường bất động sản 2025 trở thành lựa chọn ưu tiên của dòng tiền trong giai đoạn này”, ông Lượng nhận định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định, nhà đầu tư cần lựa chọn phân khúc hợp lý, chủ đầu tư uy tín trước khi xuống tiền.

Ông Ngô Thành Huấn, Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT - nêu dự báo về mặt dài hạn, bất động sản sẽ có nhu cầu ở thật. Nhà đầu tư nên mua căn hộ chung cư vì nhiều dự án nhà ở, chung cư xuất hiện với mức giá chấp nhận được và đất nền khu vực đã có người ở xen kẽ; không nên đầu tư đất trên rừng, đất dự án bỏ hoang.

“Nhà đầu tư có hơn 1 tỷ đồng nên vay thêm để đầu tư căn hộ chung cư hoặc một miếng đất quanh khu vực đang có người ở chứ đừng mua ở khu vực xa xôi với mức giá từ hơn 1 tỷ đến hơn 2 tỷ đồng. Mua đất để đó với thời gian 5 năm không thể không tăng”, ông Huấn nêu ý kiến.