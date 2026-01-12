Gia đình trái dấu tập 19: Bà Ánh phát hiện bí mật của chồng

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 19.

Ở tập trước, sóng gió lại một lần nữa ập tới gia đình ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) và bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). Trong lúc tới thăm người đồng nghiệp vừa qua đời, ông Phi sốc khi con gái người này nhận mình là bố. Trong quá khứ, ông Phi nhớ lại từng có đêm "lầm lỡ" với người đồng nghiệp này. Để xác thực rõ ràng, ông đưa cô bé tới bệnh viện để xét nghiệm ADN.

Trong khi đó, bà Ánh vẫn chưa biết chuyện nên rất tự hào về người chồng của mình. Bà tự hào khoe được mọi người ngưỡng mộ vì có một gia đình hoàn hảo, đánh giá chồng với số điểm 11/10.

Thấy vợ hạnh phúc và tự hào về tổ ấm của mình càng khiến ông Phi lo lắng khi bất ngờ có một cô con gái "trên trời rơi xuống".

Trong Gia đình trái dấu tập 19 lên sóng tối 12/1, Đức - con trai của ông Phi và bà Ánh cuối cùng đã trả hết số tiền vay nợ bố mẹ. Sau thời gian thất bại, việc kinh doanh của anh cuối cùng cũng thuận lợi. Thấy con trai thành công, bà Ánh vẫn tự hào khoe "vì là con trai của bố Phi".

Sau nhiều sóng gió, gia đình bà Ánh hiếm hoi mới có những phút bình yên. Tuy nhiên diễn biến hấp dẫn nhất trong tập này chính là việc ông Phi nhận kết quả xét nghiệm ADN. Ông như chết lặng khi kết quả xác nhận mình chính là bố của đứa bé. Với một người đàn ông hơn 50 tuổi mới về hưu non, đang ở nhà nội trợ, vợ nuôi, điều này khiến ông Phi không thể tưởng tượng ra.

Bà Ánh phát hiện ra bí mật của chồng.

Điều bất ngờ hơn chính là khi bà Ánh phát hiện ra tờ giấy xét nghiệm. Bà Ánh sốc không nói nên lời khi đọc được kết quả. Đứng trước mặt chồng, bà Ánh nổi trận lôi đình, bắt ông Phi phải giải thích rõ ràng về tờ kết quả ADN đang cầm trên tay. Với một người luôn coi chồng là hoàn hảo thì việc này thật sự rất khó chấp nhận.

Liệu ông Phi sẽ giải thích với vợ thế nào về "cô con gái rơi" này và bà Ánh có chấp nhận việc này ra sao khi luôn xem chồng là một người không thể ai thay thế, chưa từng gây ra lỗi lầm nào?

Tập 19 phim Gia đình trái dấu sẽ lên sóng vào 20h tối 12/1 trên kênh VTV3.