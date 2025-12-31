Gia đình trái dấu tập 15: Ông Phi đồng ý con trai cưới nhưng không nhận con dâu

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 15.

Ở tập trước, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) tìm sang nhà ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) tỏ thái độ gay gắt vì nghĩ rằng Đức (Tuấn Anh) dụ dỗ con gái mình sang ở cùng. Trong khi đó, ông Phi bênh con, đổ lỗi do Vân (Thùy Dương) "không có não, ai nói gì cũng nghe" khiến ông Thăng tức giận.

Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi hai ông "thông gia tương lai" lao vào hỗn chiến. Cuộc đối đầu khiến ông Thăng bị thương. Việc này khiến bà Ánh - vợ ông Phi tức giận và trách mắng chồng cư xử thiếu chừng mực.

Trong Gia đình trái dấu tập 15 lên sóng tối 31/12, ông Phi khiến Đức bất ngờ khi đồng ý cho con trai cưới Vân nhưng đầy trách móc rằng "đến nước con không đồng ý bố mẹ có ưng hay không, cứ cố đấm ăn xôi cho xong chuyện".

Ngoài ra, ông còn tuyên bố một câu thẳng thừng rằng nếu làm đám cưới thì Vân chỉ là vợ của Đức, chứ không phải con dâu mình.

Ông Phi đồng ý cho con trai cưới nhưng không nhận con dâu.

Trước lời nói của bố, Đức kể mọi chuyện cho Vân nghe càng khiến cô thêm tủi thân. Vân buồn vì mối tình 5 năm chỉ đổi lấy một cuộc hôn nhân cho có.

"Bố một mình vất vả nuôi tôi chẳng lẽ không đáng được nở mày mở mặt trong đám cưới của con gái, không đáng được thông gia tôn trọng sao? Nếu điều tối thiểu đó còn không làm được thì cầm tờ giấy kết hôn đó để làm gì?", Vân bức xúc.

Với những lý do đó, Vân quyết định sẽ chia tay với Đức. Vân còn khẳng định thêm rằng suốt 5 năm yêu nhau, cô chưa có được một ngày nào yên lành. Câu nói này khiến Đức chột dạ và phải suy nghĩ về bản thân mình.

Vân đòi chia tay sau khi biết những lời nói của bố Đức.

Ở một diễn biến khác, chuyện tình cảm giữa Tuấn (Thái Vũ) và Dương (Quỳnh Trang) bắt đầu tiến triển tốt. Chính sự chân thành và vẻ ngoài xinh xắn của Dương khiến Tuấn dần thay đổi thái độ. Anh không còn giữ vẻ lạnh lùng mà bắt đầu có những cử chỉ quan tâm âm thầm.

Tuy nhiên mối quan hệ này bắt đầu gay cấn khi có sự xuất hiện của người thứ 3. Vị khách nam này liên tục tỏ ra quan tâm và tán tỉnh Dương ngay trước mặt Tuấn. Mối quan hệ tay ba này vì thế mà càng trở nên căng thẳng.

Tập 15 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 31/12 trên VTV3.