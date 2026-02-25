Giá xăng dầu hôm nay 25/2: Tiếp đà giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay giảm nhẹ trước thềm đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, song yếu tố địa chính trị vẫn giữ thị trường ở vùng giá cao.

Theo Reuters, giá dầu giảm nhẹ vào ngày hôm nay, khi nhà đầu tư cân nhắc rủi ro đối với nguồn cung nếu xảy ra bất kỳ leo thang quân sự nào, trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Hoa Kỳ và Iran.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng khoảng 0,7 - 0,8%, dao động quanh 71 - 72 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng Bảy, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng gần 0,7 - 0,9%, giao dịch ở khoảng 66 - 67 USD/thùng, là mức cao nhất kể từ đầu tháng Tám.

Các thị trường đang định giá rủi ro địa chính trị vào giá dầu, khi vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong tuần này tại Geneva. Nhà đầu tư lo ngại rằng nếu đàm phán không đạt được tiến triển rõ rệt, căng thẳng có thể leo thang và gây gián đoạn sản lượng hoặc vận chuyển dầu, đặc biệt qua tuyến vận chuyển chiến lược như Eo biển Hormuz.

Giá dầu hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh hoạ).

Giới phân tích nhận xét đà tăng hiện nay chủ yếu phản ánh kỳ vọng về rủi ro tăng, chứ chưa thấy sự sụt giảm thực tế trong nguồn cung. Bên cạnh đó, các diễn biến về chính sách thuế quan của Mỹ cũng tạo thêm bất định cho triển vọng thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Chiều 20/2, giá xăng E5 RON92 giảm 200 đồng/lít, không cao hơn 18.634 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 146 đồng/lít, không cao hơn 19.152 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.525 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, không cao hơn 18.615 đồng/lít, dầu mazut tăng 293 đồng/kg, không cao hơn 15.862 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.