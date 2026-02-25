Săn biển mây đầu xuân trên cao nguyên Măng Đen

Không chỉ tại các điểm cao, dọc những tuyến đường trung tâm ở Măng Đen, nhiều quán cà phê nằm trên sườn đồi cũng trở thành “ban công” lý tưởng để du khách phóng tầm mắt ngắm mây. Chỉ cần ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, thả ánh nhìn theo từng làn mây lững lờ trôi qua rừng thông, du khách đã có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp thở chậm rãi của vùng đất cao nguyên.