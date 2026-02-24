Kết quả Thanh Hóa vs Công an Hà Nội: Văn Hậu ghi bàn từ giữa sân

(VTC News) -

Video: Thanh Hóa 1-3 CAHN.

Câu lạc bộ Thanh Hóa đấu với Công an Hà Nội trong trận đá bù vòng 10 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2025-2026 tối 24/2. Đội chủ nhà ra sân trong trạng thái khủng hoảng lực lượng, trong khi đối thủ của họ rất quyết tâm lấy lại thể diện sau thất bại ở Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two). Bất ngờ lớn nhất mà câu lạc bộ Thanh Hóa tạo ra là việc họ ghi bàn trước.

Đường chuyền ẩu của Nguyễn Đình Bắc và pha trượt chân của Nguyễn Quang Hải mang đến cơ hội cho cầu thủ Thanh Hóa. Tuyển thủ Lào gốc Việt Damoth Thongkhamsavath dứt điểm khéo léo để mở tỷ số cho đội bóng xứ Thanh. Đội chủ nhà dẫn 1-0 đến hết hiệp một nhưng không thể giữ được tỷ số này trước sức tấn công của đối thủ.

Văn Hậu ghi bàn siêu phẩm.

Alan gỡ hòa cho CLB Công an Hà Nội ở đầu hiệp 2 từ chấm phạt đền. Không lâu sau đó, Đoàn Văn Hậu tạo nên siêu phẩm bằng cú sút từ giữa sân rót bóng thẳng vào khung thành đối phương, đưa CAHN vượt lên dẫn 2-1. Cuối trận, Quang Hải kiến tạo cho Alan hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho CAHN.

Sau khi đánh bại CLB Thanh Hóa, CAHN củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng V.League. Đội bóng của huấn luyện viên Alexandre Polking hơn đối thủ bám đuổi là Ninh Bình 5 điểm và vẫn còn 1 trận đá bù. CLB Công an Hà Nội có thể tập trung toàn lực cho cuộc đua vô địch V.League sau khi bị loại khỏi tất cả các đấu trường khác (Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á).

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa vẫn trong cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh hơn PVF-CAND chỉ 1 điểm.