CLB Công an Hà Nội thua Tampines Rovers, bị loại khỏi Cúp C2 châu Á

(VTC News) -

Sau khi bị xử thua trận lượt đi 0-3, câu lạc bộ Công an Hà Nội không thể lật ngược tình thế trong cuộc tái đấu Tampines Rovers. Đại diện của bóng đá Việt Nam thậm chí còn gây thất vọng lớn hơn khi thua 1-4 trên sân Jalan Besar (Singapore) tối 18/2 (tức mùng 2 Tết).

Sơ suất trong việc đăng ký cầu thủ mà không kiểm tra điều lệ giải khiến CLB Công an Hà Nội bước vào trận lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) trong thế bất lợi. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking phải thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn, đúng bằng tỷ số trận lượt đi trước khi bị xử thua 0-3.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) bị loại khỏi Cúp C2 châu Á.

Đội bóng Việt Nam ép sân trong suốt hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70%. Dù vậy, Nguyễn Quang Hải và đồng đội không tạo ra nhiều cơ hội. Ngược lại, Tampines Rovers có vài pha đáp trả nguy hiểm và Hide Higashikawa ghi bàn mở tỷ số ở phút 36. Thử thách của CAHN càng trở nên khó khăn hơn.

Hy vọng lật ngược tình thế của CLB Công an Hà Nội tiếp tục bị bóp nghẹt ở đầu hiệp 2. Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đội bóng Việt Nam vẫn tấn công nhưng không hiệu quả. Trong khi đó, đội hình thiếu người của CLB Công an Hà Nội không thể chống đỡ các pha phản công của Tampines Rovers.

Đội bóng Singapore ghi thêm 2 bàn ở hiệp 2 từ các pha lập công của Higashikawa và Trent Buhagiar. Ngoài ra, VAR cứu cho đội khách thoát 1 bàn thua ở cuối trận. CAHN chỉ có 1 bàn từ cú đá phạt đền của Alan Grafite.

Thất bại 1-3 ở trận lượt về (chung cuộc 1-6 sau 2 lượt trận), CLB Công an Hà Nội bị loại khỏi Cúp C2 châu Á (AFC Champions League). Bóng đá Việt Nam sạch bóng đại diện ở đấu trường các câu lạc bộ châu Á. Điều đáng tiếc là CLB Công an Hà Nội lẽ ra có thể giành quyền đi tiếp nếu không tự mắc lỗi bị xử thua 0-3 (giữ nguyên tỷ số thắng 4-0 ở lượt đi).