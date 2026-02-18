Phim Tết 2026 nào đang có doanh thu cao nhất?

(VTC News) -

Theo số liệu từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam, tính đến chiều 18/2, phim Thỏ ơi! do Trấn Thành đạo diễn và đóng chính có doanh thu vượt mốc 72 tỷ đồng. Tác phẩm này đang tạm dẫn đầu đường đua phim Tết.

Trước đó, phim cũng ghi nhận hơn 130.000 vé đặt trước, là một trong những tác phẩm Việt có lượng vé bán sớm lớn. Dù được phân loại 18+, yếu tố này không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ bán vé những ngày đầu.

Phim "Thỏ ơi!" dẫn đầu phòng vé với doanh thu hơn 72 tỷ đồng sau 2 ngày công chiếu.

Thỏ ơi! lấy bối cảnh một talkshow do nhân vật “chị Bờ Vai” (LyLy) dẫn dắt, nơi các khách mời giấu mặt chia sẻ câu chuyện cá nhân. Nhân vật Thỏ - Nhật Hạ (Rapper Pháo) xuất hiện với câu chuyện về mối quan hệ yêu đương có dấu hiệu kiểm soát và thao túng.

Trấn Thành vào vai người bạn trai cũ có tâm lý phức tạp của Nhật Hạ. Phim tập trung khai thác các mối quan hệ độc hại và khoảng trống kết nối trong đời sống hiện đại.

Việc sử dụng dàn diễn viên vốn không chuyên về điện ảnh như LyLy, Pháo hay Văn Mai Hương được xem là một lựa chọn mạo hiểm. Tuy nhiên, ê-kíp cho biết tiêu chí casting ưu tiên sự phù hợp với nhân vật hơn là kinh nghiệm diễn xuất.

Phim "Nhà ba tôi một phòng" do Trường Giang đạo diễn và đóng chính xếp thứ 2.

Xếp thứ hai phòng vé hiện tại là Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn. Phim đạt doanh thu hơn 23 tỷ đồng sau 2 ngày công chiếu. Dù vậy, đây vẫn là con số khả quan trong bối cảnh số suất chiếu của phim thấp hơn đáng kể so với Thỏ ơi!. Tác phẩm do Trường Giang đạo diễn khai thác đề tài gia đình và mâu thuẫn thế hệ trong một khu chung cư cũ.

Đứng ở vị trí thứ 3 là bộ phim Báu vật trời cho với sự góp mặt của bộ đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần. Phim thuộc thể loại hài lãng mạn, nhân vật Hồng (Tuấn Trần) không nên đôi cùng nhân vật của Phương Anh Đào mà có mối quan hệ với Ngân (Bích Ngọc). Phim thu 11 tỷ đồng sau những ngày đầu công chiếu.

Trong khi đó, Mùi phở đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng, đứng cuối bảng xếp hạng phòng vé tính đến thời điểm hiện tại. Phim khai thác mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, nơi tồn tại khác biệt và mâu thuẫn nhưng vẫn được kết nối bởi tình thân.

Hình ảnh phở trở thành biểu tượng xuyên suốt, gợi nhắc ký ức và giá trị truyền thống. Phim có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh, diễn viên Thu Trang, Tiến Lộc, Cường Cá, Bảo Nam...