Những bộ phận ô tô cần ưu tiên kiểm tra trước chuyến đi dài

Dịp nghỉ Tết là thời điểm các gia đình thường xuyên thực hiện những chuyến hành trình dài hàng trăm cây số. Việc phương tiện phải vận hành liên tục dưới tải trọng lớn, kết hợp với điều kiện giao thông đông đúc, đòi hỏi xe phải luôn ở trạng thái kỹ thuật tốt nhất.

Kiểm tra độ an toàn của lốp xe

Lốp xe là bộ phận quan trọng nhất vì đây là điểm tiếp xúc duy nhất giữa phương tiện với mặt đường. Chủ xe nên sử dụng đồng hồ đo để đảm bảo áp suất lốp đúng với quy chuẩn của nhà sản xuất. Lốp quá non sẽ làm hao tốn nhiên liệu, trong khi lốp quá căng lại khiến xe bị xóc và giảm khả năng bám đường.

Kiểm tra áp suất và độ mòn lốp để đảm bảo khả năng bám đường khi di chuyển.

Ngoài việc đo áp suất, người dùng cần quan sát độ mòn của bề mặt lốp và kiểm tra xem có vết nứt hoặc vết chém nào ở thành lốp hay không để kịp thời thay thế. Đừng quên kiểm tra cả lốp dự phòng và các dụng cụ thay lốp đi kèm.

Rà soát hệ thống phanh và dầu phanh

Hệ thống phanh cũng cần được ưu tiên kiểm tra vì xe thường chở nặng hơn mức bình thường trong những chuyến về quê. Chủ xe nên đưa phương tiện đến các xưởng dịch vụ để đo độ dày của má phanh và đĩa phanh.

Nếu đạp phanh thấy không ăn hoặc có tiếng kêu lạ, cần phải xử lý ngay. Bên cạnh đó, mức dầu phanh trong bình chứa phải luôn ở giữa vạch quy định và dung dịch phải có độ trong, không bị cặn bẩn để đảm bảo lực dừng xe luôn ổn định.

Nước làm mát và dầu động cơ

Động cơ là trái tim của chiếc xe nên việc kiểm tra dầu máy và nước làm mát là không thể bỏ qua. Nếu dầu máy có màu đen hoặc đã quá hạn sử dụng, người dùng nên thay mới để xe vận hành êm ái hơn. Đặc biệt, tình trạng kẹt xe ngày Tết có thể khiến động cơ nóng nhanh, vì vậy nước làm mát phải được bổ sung đầy đủ bằng dung dịch chuyên dụng. Tuyệt đối không được mở nắp két nước khi máy đang nóng để tránh bị bỏng.

Hệ thống đèn và cần gạt

Hệ thống chiếu sáng và cần gạt nước cũng đóng vai trò thiết yếu cho tầm nhìn của người lái. Chủ xe cần kiểm tra hoạt động của tất cả các đèn, bao gồm đèn pha, đèn hậu và đèn báo rẽ. Với những chuyến đi gặp mưa phùn hoặc sương mù, lưỡi gạt nước nếu bị cứng hoặc để lại vết mờ trên kính sẽ gây nguy hiểm.

Hệ thống chiếu sáng và kính lái sạch sẽ giúp tối ưu tầm nhìn cho người lái.

Việc thay mới lưỡi gạt cao su và đổ đầy nước rửa kính sẽ giúp kính lái luôn sạch sẽ, hỗ trợ tốt cho việc quan sát đường đi.

Các phụ kiện và dụng cụ cứu hộ

Bên cạnh việc kiểm tra kỹ thuật, chủ xe cần rà soát lại bộ dụng cụ cứu hộ đi kèm theo xe. Danh sách này bao gồm: dây kích bình, biển báo phản quang cảnh báo nguy hiểm, đèn pin, bộ sơ cứu y tế và bình chữa cháy mini.

Việc chuẩn bị sẵn những phụ kiện này không chỉ giúp chủ xe chủ động trong các tình huống bất ngờ mà còn giúp hỗ trợ các phương tiện khác gặp sự cố trên hành trình du xuân.