Cách tính lương hưu với người tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2026

Từ năm 2026, các quy định về việc hưởng lương hưu từ bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có nhiều thay đổi quan trọng theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Điểm đáng chú ý nhất là việc rút ngắn thời gian đóng tối thiểu xuống còn 15 năm.

Từ năm 2026, sẽ điều chỉnh cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định mới, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ 2 điều kiện.

Một là về độ tuổi, lao động nam phải đủ 61 tuổi 6 tháng và lao động nữ đủ 57 tuổi.

Hai là về thời gian đóng, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên.

Mức lương hưu hằng tháng được tính trên cơ sở mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, với tỷ lệ hưởng được xác định theo thời gian tham gia.

Với lao động nam, trường hợp đóng đủ 20 năm được hưởng 45%, mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, mức hưởng tối đa là 75%. Riêng trường hợp đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, tỷ lệ hưởng được xác định ở mức 40% tương ứng với 15 năm, sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 1%.

Với lao động nữ, khi đóng đủ 15 năm sẽ được hưởng 45% mức bình quân thu nhập. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, với mức hưởng tối đa không quá 75%.

Ngoài lương hưu hằng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi đủ điều kiện còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi khác. Trong đó, người lao động được nhận trợ cấp một lần nếu thời gian đóng vượt định mức, áp dụng đối với nam đóng trên 35 năm và nữ đóng trên 30 năm.

Đồng thời, người đang hưởng lương hưu từ bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe khi về già.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, phần thời gian đóng vượt sẽ được tính trợ cấp bằng hai lần mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng cho mỗi năm đóng vượt.

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng dành cho lao động nam và lao động nữ khi đóng BHXH từ 15 năm trở lên

Lao động nam Lao động nữ Số năm đóng tối thiểu 15 năm 15 năm Tỷ lệ hưởng tại mốc 15 năm 40% 45% Tỷ lệ hưởng tại mốc 20 năm 45% Mức tăng sau mốc tối thiểu +1% (từ năm 16-20); +2% (từ năm 21 trở đi) +2% mỗi năm đóng thêm Mức tối đa 75% 75% Số năm đóng để đạt 75% 35 năm 30 năm Quyền lợi đi kèm Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Theo Nghị quyết 245/2025 và Nghị quyết 246/2025, Quốc hội cho phép sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để điều chỉnh các chính sách an sinh. Dự kiến trong năm 2026, Nhà nước có thể thực hiện tăng lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách Trung ương.