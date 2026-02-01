+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Điều chỉnh lương cơ sở từ tháng 3/2026: Khoản thu nhập nào không tính thuế TNCN?
Khi điều chỉnh lương cơ sở thì 11 khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây dù tăng cũng không phải tính thuế thu nhập cá nhân.
Tiểu Vy
(VOV.VN)
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Mã định danh bất động sản tác động đến giá nhà thế nào?
08:32 01/02/2026
Bất động sản
Bí quyết giữ dáng giúp mỹ nhân xứ Đài thon gọn ở tuổi 43
08:27 01/02/2026
Khỏe đẹp
Ngắm những ngôi nhà cổ nép mình bên bờ sông Kôn tại Gia Lai
08:13 01/02/2026
Đời sống
Bộ GD-ĐT công bố tiêu chí xác định đại học công lập, trường nghề phải sắp xếp
08:12 01/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Đạt 16 điểm thi tốt nghiệp mới được xét học bạ, nỗi lo 'hẹp cửa' vào đại học
08:01 01/02/2026
Tin tức - Sự kiện
Phương Mỹ Chi xin lỗi về màn trình diễn gây tranh cãi tại Làn sóng xanh
07:41 01/02/2026
Sao Việt
6 giờ sáng vẫn đi thể dục, sau 1 tiếng đau đầu đột ngột phát hiện tụ máu não
07:37 01/02/2026
Tin tức
Kỷ lục gia V.League làm HLV trưởng đội Thanh Hóa
07:24 01/02/2026
Bóng đá Việt Nam
'Khi người đứng đầu đã truyền lửa, bộ máy bên dưới buộc phải chuyển động'
07:20 01/02/2026
Chính trị
Nhận định bóng đá CLB Công an Hà Nội vs Ninh Bình: Định hình ngôi vương
07:20 01/02/2026
Bóng đá Việt Nam
CLB Công an Hà Nội đón loạt trụ cột trở lại
07:17 01/02/2026
Bóng đá Việt Nam
Ông Trump từ chối tiết lộ kế hoạch với Iran cho các đồng minh thân cận
07:14 01/02/2026
Thời sự quốc tế
Chính phủ Mỹ đóng cửa lần thứ hai trong vòng bốn tháng
07:10 01/02/2026
Thời sự quốc tế
Giá xăng dầu hôm nay 1/12: Tiếp đà giảm nhẹ
07:06 01/02/2026
Thị trường
Toàn cảnh các dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội đồng loạt thông xe trước Tết
07:04 01/02/2026
Tin nóng
Giá vàng hôm nay 1/2: Chững lại sau khi lao dốc
07:02 01/02/2026
Tin giá vàng
Văn khấn rằm tháng Chạp cúng Thổ công, thần linh
07:00 01/02/2026
Gia đình
Bé Sia 5 tuổi 'làm như người lớn': Sự thật phía sau video triệu view
07:00 01/02/2026
VTC NEWS TV
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026
06:49 01/02/2026
Tin nóng
Văn khấn rằm tháng Chạp cúng gia tiên đầy đủ nhất
06:15 01/02/2026
Gia đình
Dự báo thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc trời rét, Hà Nội thấp nhất 14°C
04:30 01/02/2026
Thời tiết
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất: Man Utd vào top 4
00:13 01/02/2026
Bóng đá Anh
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Kết quả Liverpool vs Newcastle mới nhất
00:11 01/02/2026
Bóng đá Anh
Kết quả Ngoại Hạng Anh: Gyokeres lại ghi bàn, Arsenal thắng đậm Leeds
00:01 01/02/2026
Bóng đá Anh
Nhà hát Lớn Hà Nội sống động trong đêm Hòa nhạc ánh sáng - Chào năm mới 2026
23:14 31/01/2026
Tin nóng
Điều tra vụ tài xế ô tô 7 chỗ bị hành hung, ngã gục giữa đường ở Tây Ninh
23:09 31/01/2026
Bản tin 113
Thủng ruột vì thói quen ngậm tăm sau ăn nhiều người mắc
22:50 31/01/2026
Tin tức
Israel không kích dữ dội vào Gaza, ít nhất 28 người chết
22:29 31/01/2026
Thời sự quốc tế
Hành khách liên tục cởi đồ, đòi nhảy khỏi máy bay
22:26 31/01/2026
Thời sự quốc tế
Công Phượng tái xuất, CLB Đồng Nai giữ chắc ngôi đầu giải Hạng Nhất
22:25 31/01/2026
V.League