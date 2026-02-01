Đóng

Điều chỉnh lương cơ sở từ tháng 3/2026: Khoản thu nhập nào không tính thuế TNCN?

Khi điều chỉnh lương cơ sở thì 11 khoản phụ cấp, trợ cấp sau đây dù tăng cũng không phải tính thuế thu nhập cá nhân.

Tiểu Vy (VOV.VN)
