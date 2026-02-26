Xác minh vụ ô tô lao vào nhóm người tại cây xăng ở Đà Lạt

(VTC News) -

Chiều 26/2, một lãnh đạo phường Xuân Hương – Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ô tô con lao vào nhóm người đứng tại cây xăng. Theo vị lãnh đạo này, phường đã chỉ đạo Công an phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Ô tô con lao vào nhóm người ở cây xăng bến xe liên tỉnh Đà Lạt. (Ảnh cắt từ camera)

Vụ việc được xác định xảy ra chiều 25/2 tại cây xăng trước cổng Bến xe liên tỉnh Đà Lạt, thuộc phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô 4 chỗ biển số 49H-035.59 do một thanh niên điều khiển lao thẳng vào nhóm người đang đứng phía sau cây xăng.

Cú tông khiến một người bị đẩy ngã, những người còn lại kịp thời né tránh. Chiếc xe sau đó tiếp tục lao về phía trước, tông vào bàn ghế làm việc của nhân viên cây xăng.

Clip khác ghi lại cảnh một thanh niên liên tục la hét, chỉ tay về phía một người khác. Nhiều người xung quanh can ngăn và giữ người này lại.

Hai clip thu hút sự quan tâm của dư luận. Rất nhiều người nêu ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm, coi thường pháp luật và tính mạng con người này. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc trên.