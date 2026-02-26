Trời nồm ẩm nên mở cửa kính ô tô?

(VTC News) -

Từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, khu vực miền Bắc bước vào cao điểm mùa nồm ẩm. Những đợt thời tiết đặc trưng này có thể kéo dài hơn 1 tuần, với độ ẩm không khí nhiều thời điểm đạt ngưỡng bão hòa trên 99%. Khi đó, hơi nước dễ dàng ngưng tụ trên mọi bề mặt, từ sàn nhà, tường kính cho đến nội thất ô tô.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, chỉ sau 1-2 ngày không sử dụng, nội thất xe có thể xuất hiện mùi ẩm mốc, vi khuẩn phát triển trên ghế da, nỉ và các chi tiết nhựa. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm hư hại bề mặt vật liệu, ảnh hưởng đến độ bền và giá trị xe.

Vào những ngày trời lạnh, một số tài xế có thói quen không bật điều hòa mà chỉ hé cửa kính để tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, trong điều kiện nồm ẩm, việc này có thể khiến hơi nước bên ngoài dễ dàng tràn vào khoang xe.

Các hãng xe khuyến nghị nên đóng kín cửa kính và duy trì hoạt động của hệ thống điều hòa để kiểm soát độ ẩm, đồng thời đảm bảo các bộ phận vận hành ổn định. Ngoài ra, có thể sử dụng thêm tinh dầu, túi cà phê hoặc các sản phẩm khử mùi phù hợp để hạn chế mùi ẩm mốc phát sinh.

Việc mở cửa xe có thể khiến hơi ẩm dễ dàng tràn vào nội thất. (Ảnh: AI)

Việc vệ sinh xe định kỳ là yếu tố then chốt trong điều kiện độ ẩm cao. Chủ xe nên rửa sạch bùn đất bám trên thân vỏ nhằm hạn chế quá trình oxy hóa, bảo vệ lớp sơn và các chi tiết kim loại.

Đối với nội thất, cần hút bụi kỹ lưỡng, lau sạch ghế và bề mặt táp-lô bằng khăn mềm. Nên sử dụng dung dịch vệ sinh trung tính pha loãng với nước ấm khoảng 30°C để làm sạch, hạn chế điều kiện phát triển của nấm mốc.

Sau khi vệ sinh, nên bật điều hòa ở chế độ làm lạnh hoặc sấy kính để hong khô khoang nội thất, sau đó đóng kín cửa xe. Với những xe ít sử dụng, cứ khoảng hai ngày nên khởi động động cơ và vận hành điều hòa ở cả chế độ nóng - lạnh nhằm làm khô hệ thống ống dẫn, tránh đọng hơi nước bên trong.

Xe nên được đỗ tại khu vực khô ráo, thông thoáng và có mái che để giảm thiểu tác động của mưa phùn, sương ẩm - những yếu tố có thể thúc đẩy quá trình gỉ sét.

Trong trường hợp bắt buộc phải đỗ ngoài trời thời gian dài, chủ xe nên sử dụng bạt phủ chuyên dụng để bảo vệ ngoại thất và hạn chế hơi ẩm xâm nhập vào khoang nội thất.

Bên cạnh việc vệ sinh thường xuyên, việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong mùa nồm ẩm. Chủ xe nên đưa xe đến đại lý chính hãng để kỹ thuật viên kiểm tra các hạng mục dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm cao như hệ thống điện, cảm biến, điều hòa và lọc gió.