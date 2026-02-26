Thủ tướng phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 339 phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Quyết định nêu rõ, Thủ tướng phân công nhiệm vụ các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.

Các Thành viên Chính phủ cũng chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình triển khai tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài theo Nghị quyết số 170/2024 và Nghị quyết số 265/2025 của Quốc hội; tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm đã được khởi công trong năm 2025; tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Mục tiêu làm việc của các Thành viên Chính phủ với các địa phương nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

STT Thành viên Chính phủ Địa phương làm việc 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính TP Hà Nội, TP.HCM 2 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình Quảng Ngãi, Lâm Đồng 3 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Hà Tĩnh, Quảng Trị 4 Phó Thủ tướng Lê Thành Long An Giang, Cà Mau 5 Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc Gia Lai, Đắk Lắk 6 Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn Phú Thọ, Tuyên Quang 7 Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng Nghệ An 8 Phó Thủ tướng Mai Văn Chính Tây Ninh 9 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà Lào Cai 10 Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng TP Cần Thơ, Vĩnh Long 11 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang Thái Nguyên 12 Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang Hưng Yên 13 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng Đồng Nai 14 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung TP Huế 15 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn Ninh Bình 16 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh Khánh Hòa 17 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng TP Đà Nẵng 18 Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng Điện Biên 19 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh Cao Bằng 20 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng TP Hải Phòng 21 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình Đồng Tháp 22 Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung Thanh Hóa 23 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng Quảng Ninh 24 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Lai Châu 25 Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Bắc Ninh 26 Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong Sơn La 27 Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng Lạng Sơn

Thành viên Chính phủ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương (hoàn thành trước ngày 8/3) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng về nội dung, kết quả làm việc, trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo, gửi các Thành viên Chính phủ chủ trì đoàn công tác trước ngày 3/3 để phục vụ cho buổi làm việc.

Các bộ, cơ quan trung ương có Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước ngày 10/3, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp.