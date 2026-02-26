Xe tải vượt ẩu gây hàng loạt tai nạn thảm khốc trong 3 tháng

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc xe tải cố vượt đường ngang, bị tàu hoả vò nát

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), xe tải hiện chiếm khoảng 31% tổng số ô tô trên cả nước. Tuy nhiên, trong năm 2025, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải lại chiếm tới 26% tổng số vụ. Bình quân cứ 10 vụ tai nạn thì gần 3 vụ có liên quan đến xe tải, khiến khoảng 3 người tử vong và 2 người bị thương.

Những con số trên cho thấy thực trạng đáng báo động về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận tài xế xe tải, khi hậu quả tai nạn thường đặc biệt nghiêm trọng.

Mới đây nhất, tối 25/2, vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại Hà Nội tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề này. Khoảng 19h51 cùng ngày, tàu SE3 kéo theo 14 toa, chạy theo hướng Văn Điển - Thường Tín, va chạm với ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-792.xx do anh N.V.T. (SN 1974, trú tại Mê Linh, Hà Nội) cầm lái, tại điểm giao cắt với đường ngang.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, anh Đ.N.H. (SN 1985, trú xã Ngọc Hồi, Hà Nội) bị thương nặng. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, toàn bộ hành khách và lái tàu an toàn, ngành đường sắt đã nhanh chóng bố trí phương án chuyển tiếp hành khách nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hành trình.

Hiện trường vụ ô tô tải cố tình băng qua đường sắt, bị tàu hỏa tông văng.

Cục CSGT nhận định, lái xe tải biển số 29H-792.xx không chấp hành hiệu lệnh báo hiệu đường sắt (báo hiệu, gác chắn tự động) tại đường ngang. Tài xế cũng không dừng xe nhường đường cho tàu hoả, dẫn đến xe bị mắc kẹt trên đường sắt và tai nạn xảy ra.

Đáng chú ý, khi rào chắn tự động đã hạ xuống, xe tải đang nằm trên đường ray nhưng vẫn có nhiều người đi xe máy cố tình vượt qua.

Không chỉ vụ việc trên, thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác liên tiếp xảy ra, trong đó xe tải là phương tiện liên quan trực tiếp.

Xe ben vượt ẩu tông tử vong cán bộ CSGT

Khoảng 11h30 ngày 4/2, trên Quốc lộ 1B đoạn qua phường Cao Ngạn, tỉnh Thái Nguyên, Trung tá Lao Hoàng Hải, Tổ trưởng tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu tài xế xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên dừng lại để kiểm tra hành chính.

Trong lúc làm việc, Trung tá Hải bị tài xế điều khiển xe ben lao tới tông trúng dẫn tới tử vong tại chỗ, tài xế xe tải cũng bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Trung tá CSGT hy sinh.

Theo đại diện Cục CSGT, clip từ camera hành trình của một xe đi phía sau xe ben cho thấy đường rộng, thoáng, việc dừng phương tiện của tổ CSGT là đúng quy định. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy, xe ben có kích thước dài mà lái xe không kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, không có ý thức xếp hàng tuần tự để đi đường, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, mà đánh lái sang phải (theo kiểu thói quen đi điền vào chỗ trống)… gây mất an toàn và để xảy ra tai nạn giao thông.

Hai vụ tai nạn liên quan xe tải trong tháng 1

Trong tháng 1/2026, ít nhất hai vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải được Báo Điện tử VTC News ghi nhận, phản ánh.

Cụ thể, trưa 24/1, ô tô tải chở vật liệu xây dựng do ông Nguyễn Văn M. (45 tuổi, trú xã Ea Đar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đến vòng xoay Phạm Ngũ Lão, tỉnh Đắk Lắk đã tông vào ô tô tải do ông P.P.S. (43 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) cầm lái, đang dừng chờ đèn đỏ cùng chiều.

Sau cú va chạm, xe tải chở vật liệu xây dựng tiếp tục lao nhanh về phía trước, tông vào bên hông ô tô con do ông T.T.T. (39 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột) lái và chiếc xe chỉ dừng lại sau khi va vào dải phân cách, làm đổ trụ đèn chiếu sáng bên đường. Vụ việc may mắn không có thiệt hại về người.

Xe tải chở vật liệu xây dựng gây tai nạn tại tỉnh Đắk Lắk ngày 24/1.

Trước đó, khoảng 16h35 ngày 8/1, tại km12+990 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ Trung Lương đi TP.HCM, đoạn qua xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, xảy ra vụ tai nạn giữa hai ô tô tại làn đường số 2.

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 29H-806.33, kéo theo rơ-moóc 29R-052.94, do tài xế Nguyễn Xuân Chính cầm lái va chạm với xe tải biển kiểm soát 60C-263.34.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải bị hư hỏng nặng, cabin biến dạng. Tài xế xe tải bị mắc kẹt bên trong và tử vong tại hiện trường. Xe đầu kéo cũng bị hư hỏng sau tai nạn.

Hiện trường vụ xe tải va chạm với xe đầu kéo trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương khiến tài xế xe tải tử vong.

Tài xế đi ẩu khiến 2 người tử vong

Ngày 8/12/2025, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Ngô Trọng Trí (SN 1996; trú tại tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Cơ quan điều tra xác định, sáng 14/11, Trí lái ô tô tải chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại km1+120 thuộc địa phận xã Phú Lộc, TP Huế, Trí chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng dầu gây ra vụ va chạm khiến 2 người đi xe máy tử vong.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường.

Tài xế Ngô Trọng Trí bị bắt tạm giam vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, tối 7/10/2025, tại Km7, đoạn đường La Sơn - Túy Loan (xã Hưng Lộc, TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải, xe đầu kéo và xe con.

Vào thời điểm trên, tài xế Phạm Hoàng V. (SN 1983, trú tại Gia Lai) lái xe tải, chở theo phụ xe Nguyễn Tấn T. (SN 1992, trú Bình Định) đang đi hướng Đà Nẵng về Huế thì xảy ra va chạm vào đuôi xe đầu kéo do Nguyễn Ngọc N. (SN 1987, trú Vĩnh Phúc) cầm lái.

Cú va chạm làm xe tải dính vào xe đầu kéo rồi tiếp tục di chuyển khoảng 1 km trước khi bật ra và va chạm với xe con do Trần Công Th. (SN 1979, trú Đà Nẵng) điều khiển, đang chạy theo hướng ngược lại. Trên xe con có 3 người nước ngoài quốc tịch Nga.

Vụ va chạm liên hoàn khiến phụ xe Nguyễn Tấn T. tử vong tại chỗ và 3 hành khách người Nga bị xây xát.

Trước thực trạng tai nạn giao thông liên quan xe tải ngày càng gia tăng, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, nhóm xe tải được đặc biệt chú trọng nhằm hình thành thói quen chấp hành nghiêm pháp luật và tuân thủ các quy tắc giao thông.