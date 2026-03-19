Sở Xây dựng TP.HCM nói về phương án tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ

Thông tin trên được ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp chiều 19/3.

Theo đại diện Sở Xây dựng, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ (phường Tân Định) hiện trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Nguyên nhân chủ yếu là lưu lượng phương tiện đổ dồn liên tục vào giao lộ, trong khi khả năng giải tỏa của hạ tầng hiện hữu không còn đáp ứng được thực tế.

Ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại buổi họp báo.

Trước đó, Sở Xây dựng đã triển khai một số giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực này.

Cụ thể, ngành chức năng đã bố trí hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao Điện Biên Phủ – Nguyễn Cửu Vân nhằm điều tiết lưu lượng xe, hạn chế dòng phương tiện di chuyển quá nhanh vào vòng xoay, tránh gây dồn ứ. Đồng thời, việc đảo chiều tổ chức giao thông trên đường Mai Thị Lựu cũng đã được thực hiện để phân luồng hợp lý hơn.

Tuy nhiên, theo đánh giá, các giải pháp trên chỉ mang tính tình thế và chưa thể giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc. Vì vậy, việc nghiên cứu phương án tổ chức lại giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ được xác định là cần thiết, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa hướng đến giải pháp lâu dài.

Trong ngắn hạn, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan để tiếp tục điều chỉnh, tối ưu hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao trọng điểm xung quanh khu vực.

Các giao lộ như Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ sẽ được rà soát, điều chỉnh chu kỳ đèn nhằm tăng hiệu quả điều tiết phương tiện.

Song song đó, cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực thông qua hệ thống bảng quang báo trong khu vực, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế dồn xe vào một điểm.

Vòng xoay Điện Biên Phủ là điểm nóng ùn tắc giao thông, thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm tại TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Về lâu dài, Sở Xây dựng đang nghiên cứu phương án cải tạo tổng thể vòng xoay Điện Biên Phủ, trong đó có đề xuất tháo dỡ vòng xoay để tổ chức lại giao thông. Tuy nhiên, đại diện Sở nhấn mạnh đây chỉ là một trong nhiều phương án đang được xem xét, chưa phải quyết định cuối cùng.

Theo đó, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đã được giao chủ trì, phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan để nghiên cứu, đánh giá các kịch bản tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài phương án tháo dỡ vòng xoay kết hợp lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, các giải pháp khác cũng đang được đưa vào phân tích, như điều chỉnh kích thước vòng xoay hiện hữu, giữ lại một phần vòng xoay và tổ chức làn chờ rẽ trái bên trong; điều chỉnh hướng lưu thông tại một số tuyến đường xung quanh; kết nối hệ thống đèn tín hiệu giữa các giao lộ lân cận để tạo “làn sóng xanh”, giúp phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế dừng chờ.

Việc lựa chọn phương án cuối cùng sẽ dựa trên đánh giá tác động tổng thể đến giao thông khu vực, đảm bảo không làm phát sinh điểm ùn tắc mới tại các giao lộ kế cận. Dự kiến, báo cáo đề xuất phương án sẽ được hoàn thiện và trình trong tháng 4/2026.

Một nội dung cũng nhận được sự quan tâm của dư luận là số phận của cụm đồng hồ biểu tượng tại vòng xoay. Đây là công trình không thuộc danh mục bảo tồn, nhưng đã gắn bó với ký ức đô thị của người dân và từng được di dời từ khu vực Hàng Xanh về vị trí hiện tại.

Theo Sở Xây dựng, cụm đồng hồ này do doanh nghiệp tư nhân tài trợ không hoàn lại. Việc giữ lại, di dời hay thu hồi sẽ phụ thuộc vào phương án thiết kế cải tạo nút giao được phê duyệt, đồng thời phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành.

Đại diện Sở cho biết, quan điểm chung là trong quá trình xử lý hạ tầng giao thông, các yếu tố mang tính biểu tượng, gắn với ký ức đô thị cũng sẽ được cân nhắc trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật và giá trị văn hóa, cảnh quan.

Việc nghiên cứu cải tạo vòng xoay Điện Biên Phủ được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán ùn tắc kéo dài tại khu vực cửa ngõ trung tâm, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông đô thị của TP.HCM trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng.