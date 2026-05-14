Hà Nội khuyến khích cư dân di dời từ vùng lõi ra vùng ven

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Về nhà ở, bất động sản, Hà Nội phát triển lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, gắn với chiến lược tái cấu trúc đô thị và mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD).
Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển diện tích nhà ở trong giai đoạn 2026-2030 là tối thiểu đạt 35m2 sàn/người, phấn đấu đạt 40m2 sàn/người. Ở giai đoạn 2031-2035, Hà Nội nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố tối thiểu đạt 45m2 sàn/người.
Hà Nội đưa ra các nhóm giải pháp chiến lược, bao gồm tái thiết, tái cấu trúc đô thị, phát triển đô thị mới, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.
Cụ thể, thành phố thực hiện tái thiết toàn diện các khu chung cư cũ, khu tập thể xuống cấp trong phạm vi Vành đai 2 theo mô hình tích hợp TOD - CBD; đồng thời áp dụng các cơ chế ưu đãi để khuyến khích cư dân di dời từ lõi di sản ra các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ tại vùng ngoại vi.
Hà Nội cũng sẽ tập trung phát triển các khu đô thị đa mục tiêu dọc theo các trục đường sắt đô thị phía ngoài Vành đai 3 với mô hình nén quanh các ga đường sắt đô thị theo mô hình TOD.
Thành phố ưu tiên quy hoạch và xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, bảo đảm đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các dự án này phải được bố trí tại các vị trí thuận tiện kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị nhằm đảm bảo môi trường sống văn minh, thuận lợi cho người có thu nhập thấp và công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.
Về giải pháp quản lý và phát triển thị trường, Hà Nội thúc đẩy xu hướng bất động sản thông minh, công trình xanh và tiết kiệm năng lượng gắn với hạ tầng TOD.
Thành phố xác lập các công cụ tài chính và quy hoạch để kiểm soát tình trạng đầu cơ bất động sản.
Bên cạnh đó, Hà Nội phát triển đa dạng loại hình sản phẩm, chú trọng thị trường nhà ở cho thuê để tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở cho mọi tầng lớp Nhân dân.