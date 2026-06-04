Đội tuyển của Việt Nam vô địch Free Fire Đông Nam Á, nhận thưởng 2,6 tỷ đồng

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam SECRET WAG đã giành chức vô địch Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) 2026 Spring sau khi vượt qua 11 đối thủ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam nhận phần thưởng trị giá 2,6 tỷ đồng.

Vòng chung kết FFWS SEA 2026 Spring diễn ra trong hai ngày 30-31/5 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), quy tụ 12 đội tuyển xuất sắc nhất được lựa chọn từ 18 đội tham dự giải đấu kéo dài hơn một tháng trước đó.

Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút hơn 1.500 khán giả đến sân theo dõi trực tiếp, trong khi lượng người xem trực tuyến đạt hơn 300.000. Đây là một trong những giải đấu thể thao điện tử lớn nhất của bộ môn Free Fire được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay.

Đội tuyển Việt Nam SECRET WAG.

Tại trận chung kết, SECRET WAG không có lợi thế điểm thưởng từ ngày thi đấu Tăng tốc nhưng vẫn nhập cuộc tự tin. Sau những ván đấu đầu tiên tích lũy điểm số ổn định, đội tuyển Việt Nam tạo bước ngoặt khi giành Booyah! đầu tiên ở ván đấu thứ ba.

FFWS SEA 2026 Spring tiếp tục áp dụng thể thức Champion Rush với cột mốc kích hoạt 90 điểm, khiến cuộc đua vô địch kéo dài cho tới khi một đội tuyển đủ điều kiện và giành chiến thắng ở ván đấu quyết định. Trong bối cảnh phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hàng đầu khu vực như Buriram United Esports, RRQ Kazu, EVOS Divine, Team Falcons hay Aurora Gaming, SECRET WAG vẫn duy trì phong độ ấn tượng.

Đại diện Việt Nam tạo dấu ấn khi giành tới 4 Booyah! chỉ sau 6 ván đấu, đồng thời trở thành đội tuyển đầu tiên kết thúc một trận chung kết FFWS SEA theo thể thức Champion Rush chỉ sau 6 game. Tận dụng thành công cơ hội ở ván đấu quyết định, SECRET WAG giành thêm một Booyah! để chính thức lên ngôi vô địch Đông Nam Á trong sự cổ vũ của khán giả.

Không khí sôi động của giải đấu.

Chiến thắng này không chỉ mang về danh hiệu khu vực cho SECRET WAG mà còn đánh dấu lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam vô địch FFWS SEA trên sân nhà. Kết quả được xem là cột mốc đáng chú ý đối với hệ sinh thái Free Fire Esports Việt Nam, cho thấy khả năng cạnh tranh ngày càng cao của các đội tuyển trong nước ở đấu trường khu vực.

Sau FFWS SEA 2026 Spring, 8 đội tuyển có thành tích tốt nhất Đông Nam Á cùng EVOS Divine - đương kim vô địch Esports World Cup 2025 - sẽ giành quyền tham dự Esports World Cup 2026, giải đấu quy tụ các đội tuyển Free Fire hàng đầu thế giới.