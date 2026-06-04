6 cây dây leo trồng trước nhà vừa đẹp mắt vừa che nắng hiệu quả

(VTC News) -

Trong điều kiện thời tiết ngày càng nắng nóng, việc sử dụng cây xanh để giảm nhiệt và tạo cảnh quan được nhiều gia đình quan tâm. Trong đó, cây dây leo là lựa chọn lý tưởng bởi khả năng phát triển nhanh, dễ tạo giàn che phủ và không chiếm nhiều diện tích.

Khi trồng trước nhà, các loại cây dây leo có thể phủ lên cổng, hàng rào, ban công giúp hạn chế ánh nắng trực tiếp chiếu vào nhà. Đồng thời, lớp cây xanh còn góp phần lọc bụi, tạo không khí trong lành và mang đến cảm giác thư thái cho gia chủ.

Hoa giấy

Hoa giấy là một trong những loại cây dây leo phổ biến nhất tại Việt Nam. Cây có sức sống mạnh mẽ, chịu hạn tốt và dễ chăm sóc.

Khi được trồng trên cổng hoặc giàn trước nhà, hoa giấy tạo nên không gian nổi bật, thu hút ánh nhìn.

Ngoài khả năng che nắng khá tốt, hoa giấy còn được nhiều người yêu thích bởi ý nghĩa phong thủy tượng trưng cho sự bình yên.

Sử quân tử

Sử quân tử là cây dây leo có tốc độ phát triển nhanh, thường được trồng để phủ kín hàng rào hoặc cổng nhà.

Sử quân tử mọc thành từng chùm. (Ảnh: Rever)

Hoa sử quân tử mọc thành từng chùm, có màu trắng khi mới nở và chuyển dần sang hồng, đỏ khi trưởng thành. Đặc biệt, hoa tỏa hương thơm nhẹ nhàng vào buổi chiều và tối, giúp không gian trước nhà thêm dễ chịu.

Sử quân tử thích hợp với khí hậu nhiệt đới, ít sâu bệnh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

Cây thiên lý

Cây thiên lý phát triển mạnh trên giàn, tạo thành lớp lá xanh dày giúp che nắng hiệu quả. Vào mùa hoa, những chùm hoa màu xanh vàng nhạt xuất hiện dày đặc, vừa đẹp mắt vừa có thể thu hoạch để chế biến các món ăn.

Hoa tử đằng

Tử đằng là loài dây leo có chùm hoa dài rủ xuống mềm mại và quyến rũ. Hoa thường có màu tím, trắng hoặc hồng nhạt, tạo nên khung cảnh thơ mộng như trong các khu vườn châu Âu.

Hoa tử đằng rủ xuống mềm mại. (Ảnh: Space T)

Khi được trồng trên giàn trước nhà, tử đằng tạo bóng mát và mang đến vẻ đẹp sang trọng cho công trình. Tuy nhiên, cây cần không gian rộng và giàn chắc chắn để phát triển tốt.

Cúc tần Ấn Độ

Vài năm gần đây, cúc tần Ấn Độ trở thành xu hướng trang trí mặt tiền được nhiều gia chủ yêu thích.

Loại cây này có thân mềm, lá nhỏ xanh mướt và khả năng buông rủ tự nhiên rất đẹp. Cúc tần Ấn Độ sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh và có thể tạo thành những bức rèm xanh giúp giảm bức xạ nhiệt hiệu quả.

Đặc biệt, cây phù hợp với nhà phố, ban công hoặc sân thượng nhờ không cần diện tích trồng quá lớn.

Mai hoàng yến

Mai hoàng yến là cây dây leo thân mảnh, nổi bật với sắc hoa vàng rực rỡ. Thân cây mềm vươn dài, leo bám tốt nhờ các cành nhánh mềm dẻo. Vì vậy, cây thường được trồng leo giàn, ban công hoặc hàng rào.